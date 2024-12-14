Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Sri Mulyani Kejar Pajak dari Ekonomi Bawah Tanah

Taufik Fajar , Jurnalis-Sabtu, 14 Desember 2024 |11:05 WIB
Sri Mulyani Kejar Pajak dari Ekonomi Bawah Tanah
Menkeu Sri Mulyani soal Pajak (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengejar potensi pajak dari ekonomi bawah tanah atau underground economy.

Dia mengatakan pihaknya tengah memetakan aktivitas ekonomi ilegal dan ekonomi bawah tanah guna menentukan tindakan yang akan diambil.

"Pemetaan aktivitas ilegal berbeda dengan ekonomi bawah tanah. Ekonomi bawah tanah sifatnya menghindari pajak, maka pemetaannya akan berbeda. Ini yang sedang dilakukan oleh Pak Wamenkeu Anggito beserta tim pajak, bea cukai, dan PNBP," ujar Sri Mulyani dikutip Antara, Sabtu (14/12/2024).

Contoh yang saat ini menjadi perhatian adalah praktik penghindaran pajak pada sektor CPO (Crude Palm Oil) atau minyak kelapa sawit, di mana umumnya praktik yang terjadi berupa manipulasi luas lahan, pelaporan yang tidak sesuai, hingga strategi transfer pricing.

Kemenkeu akan mengambil tindakan penegakan hukum sesuai dengan jenis pelanggaran yang dilakukan.

Halaman:
1 2
