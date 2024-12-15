Daftar 10 Aplikasi Penghasil Uang Rp100.000 per Hari

JAKARTA - Ada beberapa aplikasi yang dapat membantu pengguna menghasilkan uang tambahan hingga Rp100.000 per hari yang terbukti membayar pada Desember 2024. Salah satunya adalah Hago, di mana pengguna bisa memperoleh penghasilan hanya dengan bermain game

Dengan menyelesaikan misi harian, pengguna akan mengumpulkan poin yang dapat ditukar menjadi uang tunai. Hago menyediakan lebih dari 80 permainan kasual yang bisa dimainkan secara gratis.

Berdasarkan informasi yang dihimpun Okezone, berikut adalah daftar aplikasi penghasil uang yang dapat menghasilkan hingga Rp100.000 per hari.

1. Swagbucks

Swagbucks memungkinkan penggunanya mendapatkan uang dengan menyelesaikan berbagai aktivitas online, seperti mengisi survei, bermain game, dan menonton video. Setiap aktivitas yang diselesaikan akan memberi poin Swagbucks (SB), di mana 100 SB setara dengan USD 1 atau sekitar Rp15.000.

2. Greedy Dragon

Aplikasi ini menawarkan berbagai misi dalam game, di mana pemain akan membantu naga mengumpulkan koin dan melawan monster jahat. Dengan tampilan yang menarik dan gameplay yang mudah, aplikasi ini menyenangkan untuk dimainkan.