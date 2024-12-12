10 Aplikasi Penghasil Uang Rp100.000 per Hari Terbukti Masuk Rekening di Desember 2024

Aplikasi Penghasil Uang Rp100.000 per Hari Terbukti Masuk Rekening di Desember 2024. (Foto: Okezone.com/Freepik)

JAKARTA - Aplikasi penghasil uang Rp100.000 per hari terbukti masuk rekening di Desember 202. Salah satunya yang bisa dicoba pada aplikasi Hago. Pengguna bisa memperoleh penghasilan tambahan harian dengan hanya bermain game saja.

Masyarakat hanya perlu menyelesaikan misi-misi harian untuk mengumpulkan poin yang dapat ditukar menjadi uang tunai. Aplikasi ini mempunyai lebih dari 80 game kasual yang bisa dimainkan secara gratis.

Dilansir dari berbagai sumber pada Kamis (12/12/2024), Okezone telah merangkum aplikasi penghasil uang Rp100.000, sebagai berikut.

Aplikasi Penghasil Uang Rp100.000

1. Greedy Dragon

Aplikasi ini berisikan berbagai macam misi dalam game. Selesaikan semua misi serunya dengan membantu naga yang rakus untuk mengumpulkan koin dan kalahkan monster jahat dalam game. Game ini mempunyai tampilan yang keren dan lucu, mudah untuk dimainkan.

2. Poll Pay

Poll Pay juga termasuk aplikasi penghasil uang Rp100 ribu. Sama seperti kebanyakan aplikasi penghasil uang, pengguna bisa memperoleh penghasilan tambahan di platform ini dengan cara mengikuti survei atau tugas-tugas kecil lainnya.

Survei di aplikasi Poll Pay bisa sangat bervariasi dengan imbalan yang berbeda-beda. Topiknya meliputi survei politik, acara TV, hingga berbagai jenis produk dari merek-merek ternama. Setelah menyelesaikan survei, pengguna berpeluang mendapatkan hadiah berupa uang tunai atau imbalan lainnya seperti kartu hadiah Amazon, Apple, MasterCard, eBay, dan masih banyak lagi.

3. Snack Video

Snack Video merupakan aplikasi media sosial berbasis video yang mirip dengan TikTok. Bagian menariknya, di aplikasi ini pengguna tidak hanya bisa menemukan konten yang menghibur saja, tapi juga bisa memperoleh uang setiap menyelesaikan banyak video yang bisa langsung dicairkan melalui e-wallet.

4. Maen Yo!

Maen Yo! merupakan game yang menawarkan berbagai mini game seru. Anda bisa bermain dengan pemain lainnya, bertaruh Yo!Coin, dan bisa ditukar dengan saldo DANA, OVO, GoPay, atau LinkAja.

5. Finovel

Finovel merupakan aplikasi membaca dan mendengarkan novel dengan berbagai fitur menarik. Aplikasi dari FameInk ini pun sudah diunduh oleh lebih dari 1 juta pengguna di Google Play sehingga tergolong aman dan terpercaya.

Selain untuk menikmati novel, Finovel termasuk aplikasi penghasil uang 100 ribu per hari Desember 2024. Cukup dengan membaca novel di aplikasi ini, pengguna bisa mengumpulkan poin yang bisa ditukarkan dengan uang.