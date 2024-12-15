Jalan Tol Klaten-Prambanan Dibuka Fungsional Mulai 20 Desember

JAKARTA - Jalan tol ruas Klaten-Prambanan bakal dibuka fungsional mulai 20 Desember 2024. PT Jasa Marga (Persero) Tbk melalui anak usahanya PT Jasamarga Jogja Solo (JMJ) bakal mengoperasikan Jalan Tol Klaten - Prambanan secara fungsional selama Libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2024/2025.

Direktur Utama PT JMJ Rudy Hardiansyah mengatakan, ruas bagian dari Tol Solo-Yogyakarta-NYIA Kulon Progo (Jogja-Solo) itu mulai dibuka secara fungsional pada 20 Desember 2024 sampai 2 Januari 2025.

"Kami membuka jalur fungsional Jalan Tol Jogja-Solo Segmen Prambanan - Klaten mulai dari tanggal 20 Desember 2024 hingga 2 Januari 2025 dengan jam operasional mulai pukul 06.00-18.00 WIB,” ujar Rudy melalui keterangan pers, Minggu (15/12/2024).

Dengan dioperasikannya jalur fungsional tersebut, waktu tempuh dari Solo-Prambanan menjadi semakin efisien, dari sebelumnya 1,5 jam akan dipangkas menjadi sekitar 30 menit saja.

"Adapun untuk kecepatan maksimum pengguna jalan yang melewati jalur fungsional ini adalah 40 km/jam,” paparnya.

Pada libur Nataru tahun ini, Jalan Tol Jogja-Solo Segmen Klaten-Prambanan dioperasikan tanpa tarif alias gratis. Rudy menyebut pengguna hanya akan dikenakan tarif tol untuk Segmen Kartasura-Klaten.

"Pengguna jalan belum dikenakan tarif jika melewati jalur fungsional Jogja-Solo Segmen Klaten-Prambanan," beber dia.

Walaupun jalur fungsional belum bertarif, untuk dapat melewatinya pengguna tetap harus melakukan tapping kartu uang elektroniknya di gerbang tol (GT) Prambanan maupun GT lainnya.

Untuk mengakses jalur fungsional ini, pengguna jalan yang melintas dari arah Solo, dapat memasuki jalur fungsional, melalui GT Klaten dan keluar di GT Prambanan.