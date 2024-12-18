Sumber Kekayaan Pratama Arhan, Suami Azizah Salsha

JAKARTA - Intip kekayaan Pratama Arhan suami Azizah Salsha. Penghasilan Arhan kembali menjadi sorotan publik usai sang istri Azizah Salsha dikabarkan hamil.

Pasangan Pratama Arhan dan Azizah Salsha kembali menjadi perbincangan netizen setelah isu kehamilan Azizah mencuat ke publik. Ramainya isu perselingkuhan yang sempat menghantam rumah tangga keduanya terus memicu perhatian masyarakat.

Berbagai macam reaksi turut dikeluarkan oleh netizen termasuk simpati dan dukungan kepada sang suami, Pratama Arhan. Oleh karena itu, kekayaan Arhan yang dikenal sebagai atlet profesional sepak bola Indonesia turut menjadi pertanyaan banyak orang.

Berikut adalah sumber kekayaan Pratama Arhan suami Azizah Salsha yang dirangkum Okezone, Selasa (17/12/2024):

Performa Gemilang di Piala AFF 2021

Pratama Arhan tampil luar biasa di Piala AFF 2021 dan berhasil meraih penghargaan sebagai pemain muda terbaik. Penampilannya yang mengesankan menarik perhatian banyak klub untuk merekrutnya.

Bergabung dengan Tokyo Verdy dan Suwon FC

Arhan memulai karier internasionalnya dengan bergabung ke klub J2 League, Tokyo Verdy. Kemudian, ia pindah ke Suwon FC yang berbasis di Korea Selatan, melanjutkan perjalanan karier sepakbolanya.