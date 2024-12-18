Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Sumber Kekayaan Pratama Arhan, Suami Azizah Salsha

Anindya Rasya Salsabila , Jurnalis-Rabu, 18 Desember 2024 |05:06 WIB
Sumber Kekayaan Pratama Arhan, Suami Azizah Salsha
Segini Harta Kekayaan Pratama Arhan. (Foto: Okezone.com/PSSI)
A
A
A

JAKARTA - Intip kekayaan Pratama Arhan suami Azizah Salsha. Penghasilan Arhan kembali menjadi sorotan publik usai sang istri Azizah Salsha dikabarkan hamil.

Pasangan Pratama Arhan dan Azizah Salsha kembali menjadi perbincangan netizen setelah isu kehamilan Azizah mencuat ke publik. Ramainya isu perselingkuhan yang sempat menghantam rumah tangga keduanya terus memicu perhatian masyarakat.

Berbagai macam reaksi turut dikeluarkan oleh netizen termasuk simpati dan dukungan kepada sang suami, Pratama Arhan. Oleh karena itu, kekayaan Arhan yang dikenal sebagai atlet profesional sepak bola Indonesia turut menjadi pertanyaan banyak orang.

Berikut adalah sumber kekayaan Pratama Arhan suami Azizah Salsha yang dirangkum Okezone, Selasa (17/12/2024):

Performa Gemilang di Piala AFF 2021

Pratama Arhan tampil luar biasa di Piala AFF 2021 dan berhasil meraih penghargaan sebagai pemain muda terbaik. Penampilannya yang mengesankan menarik perhatian banyak klub untuk merekrutnya.

Bergabung dengan Tokyo Verdy dan Suwon FC

Arhan memulai karier internasionalnya dengan bergabung ke klub J2 League, Tokyo Verdy. Kemudian, ia pindah ke Suwon FC yang berbasis di Korea Selatan, melanjutkan perjalanan karier sepakbolanya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/09/33/3188691//azizah_salsha-N2Vl_large.jpg
Azizah Salsha Buka Suara usai Pakaiannya saat Melayat ke Rumah Pratama Arhan Dikritik Netizen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/51/3188539//pratama_arhan_bersama_kedua_orangtuanya-lMgH_large.jpg
Pratama Arhan Berduka, Netizen Indonesia Kompak Kirim Doa dan Dukungan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/51/3188494//penghormatan_spesial_bangkok_united_kepada_pratama_arhan-sCJq_large.jpg
Ayah Pratama Arhan Meninggal Dunia, Bangkok United Berduka dan Beri Penghormatan Spesial
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/33/3188447//azizah_salsha-jQ9s_large.JPG
Azizah Salsha Melayat ke Rumah Duka Orangtua Pratama Arhan, Pakaiannya Jadi Sorotan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/07/51/3188435//pratama_arhan_dan_ernando_ari-EvFW_large.jpg
Skuad Timnas Indonesia Berduka Ayah Pratama Arhan Meninggal Dunia: Dari Indra Sjafri hingga Ernando Ari Sampaikan Belasungkawa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/07/51/3188422//azizah_salsha-yFpc_large.jpg
Ayah Pratama Arhan Meninggal Dunia, Azizah Salsha Datang Melayat ke Rumah Duka di Blora
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement