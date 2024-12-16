Adu Harta Kekayaan Pratama Arhan dengan Azizah Salsha

JAKARTA - Adu harta kekayaan Pratama Arhan dengan Azizah Salsha. Keduanya kembali menjadi banyak diperbincangkan oleh netizen karena adanya isu bahwa Azizah hamil. Isu-isu dan klarifikasi tentang kehidupan rumah tangga mereka semakin memicu perhatian publik.

Hal tersebut membuat netizen penasaran dengan harta kekayaan yang dimiliki oleh Pratama Arhan dan Azizah Salsha. Terlebih Azizah yang merupakan putri dari politisi kaya, Andre Rosiade yang memiliki kekayaan melimpah. Sementara Arhan yang mencuri perhatian publik berkat aksinya di lapangan, juga berasal dari keluarga yang mapan.

Berikut adu kekayaan Pratama Arhan dengan Azizah Salsha yang dirangkum Okezone, Senin (16/12/2024):

Pratama Arhan

Berkat performa gemilangnya di Piala AFF 2021, di mana ia meraih penghargaan sebagai pemain muda terbaik, Pratama Arhan berhasil menarik minat banyak klub. Kariernya pun membawanya bergabung dengan klub J2 League, Tokyo Verdy, sebelum kini bermain untuk klub Suwon FC asal Korea Selatan.

Menurut berbagai sumber, Arhan memperoleh pendapatan sekitar 4-5 juta Yen per musim, setara dengan Rp500 juta hingga Rp600 juta. Harga pasar Arhan sendiri terus meningkat, dari Rp1,2 miliar pada April 2021 menjadi Rp5,6 miliar pada Juni 2022.

Kini, dengan bergabungnya Arhan di Suwon FC, gajinya dilaporkan melonjak signifikan, mencapai angka fantastis Rp10 miliar.