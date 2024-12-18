Gurita Bisnis hingga Harta Kekayaan James Riady

JAKARTA - Kekayaan James Riady, pria yang lahir pada 7 Januari 1957, menjadikannya salah satu konglomerat terkenal di Indonesia. Ia adalah putra kedua dari pengusaha ternama Mochtar Riady.

Harta kekayaan James Riady belum diketahui secara pasti. Namun, berdasarkan data Forbes, Mochtar Riady bersama keluarganya memiliki kekayaan senilai USD2,25 miliar atau sekitar Rp36,04 triliun (dengan kurs Rp16.021 per dolar AS). Berdasarkan daftar orang terkaya di Indonesia yang dirilis pada 11 Desember, Mochtar Riady berada di peringkat ke-25.

Sebagai penerus keluarga, James melanjutkan kepemimpinan Lippo Group, perusahaan yang dirintis oleh ayahnya.

Grup ini memiliki beragam portofolio bisnis yang meliputi sektor properti, perdagangan, layanan kesehatan, media, dan pendidikan.

Lippo Group menjalankan bisnis di sektor properti perumahan melalui Lippo Karawaci, serta mengelola pusat perbelanjaan seperti Lippo Malls dan Matahari Department Store.