HOME FINANCE HOT ISSUE

Erick Thohir Sebut Kekurangan Pesawat Biang Kerok Harga Tiket Mahal

Suparjo Ramalan , Jurnalis-Jum'at, 20 Desember 2024 |20:28 WIB
Erick Thohir Sebut Kekurangan Pesawat Biang Kerok Harga Tiket Mahal
Erick Thohir sebut harga tiket pesawat mahal karena kurangnya armada (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Menteri BUMN Erick Thohir menyebut Indonesia kekurangan pesawat setelah pandemi Covid-19 melanda dunia beberapa tahun lalu. Kekurangan armada ini menjadi salah satu sebab harga tiket pesawat melambung tinggi alias mahal.

"Kita ketahui kondisi penerbangan di seluruh dunia memang sedang kekurangan pesawat. Kita bisa cek kondisi armada pesawat setelah Covid-19,” ujar Erick ditemui di Bandara Internasional Soekarno - Hatta, Jumat (20/12/2024).

Kendati begitu, Erick menegaskan pemerintah fokus memberikan solusi jangka pendek, menengah, dan panjang untuk memastikan pelayanan transportasi penerbangan tetap optimal.

“Tapi tentu sebagai bangsa kita tidak boleh hanya mencari isunya saja bahwa ini kurang, ini tidak cukup, yang penting adalah solusinya," paparnya.

Saat ini pemerintah menurunkan harga tiket pesawat sebesar 10% yang berlaku selama periode Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2024/2025.

Selain itu, harga tiket moda transportasi lainnya juga tidak naik sepanjang Nataru tahun ini, sekalipun banyak komponen yang mempengaruhi harga.

"(Di sektor transportasi), ada banyak komponen yang mempengaruhi harga, seperti dolar dan BBM,” beber dia.

Halaman:
1 2
