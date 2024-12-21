Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

BNI Buka Suara soal Status Pailit Sritex

Taufik Fajar , Jurnalis-Sabtu, 21 Desember 2024 |18:18 WIB
BNI Buka Suara soal Status Pailit Sritex
Dirut BNI soal Sritex (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - PT Bank Negara Indonesia Tbk (Persero) atau BNI sebagai salah satu kreditur PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) mendapatkan dukungan pemerintah untuk berkoordinasi dengan para kreditur guna memastikan keberlangsungan usaha Sritex.

Direktur Utama BNI Royke Tumilaar mengatakan, perseroan akan berdiskusi lebih lanjut dengan Pemerintah dan kreditur Sritex lainnya menyusul ditolaknya Kasasi Pailit Sritex oleh Mahkamah Agung.

“Kami akan terus berkoordinasi dengan pihak terkait, termasuk pemerintah, manajemen Sritex, dan lembaga lainnya untubbk merumuskan langkah-langkah strategis dalam mengkaji going concern Sritex,” kata Royke dalam siaran pers dikutip, Sabtu (21/12/2024).

BNI berupaya mencari solusi terbaik yang dapat menyeimbangkan kepentingan semua pihak, termasuk kreditur lainnya, pemegang saham, karyawan, dan masyarakat luas.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/30/320/3143421/pegawai_sritex-nlJF_large.jpg
Puluhan Ribu Eks Buruh Sritex Belum Terima Pesangon Usai Bos Jadi Tersangka 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/27/320/3142240/sritex-zPWN_large.jpg
Erick Thohir Bicara Nasib Sritex dengan Utang Rp29,8 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/24/320/3141536/mantan_komut_sritex_jadi_tersangka-tS8G_large.png
4 Fakta Bos Sritex, Pejabat Bank BJB hingga Eks Dirut Bank DKI Jadi Tersangka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/23/320/3141400/sritex-IEtm_large.png
Wamenaker Sebut Ratusan Eks Buruh Sritex Sudah Kerja Lagi di Pabrik Baru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/22/320/3141136/bos_sritex-jnUt_large.jpg
Ternyata Bos Sritex Iwan Lukminto Pakai Uang Korupsi Rp692 Miliar untuk Bayar Utang dan Beli Tanah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/22/320/3141153/sritex-3Etp_large.png
Bos Sritex Jadi Tersangka Kasus Korupsi Kredit, Bagaimana Nasib Pesangon Mantan Karyawan?
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement