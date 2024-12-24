Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

BI Buka Suara soal Temuan Uang Palsu di UIN Makassar

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Selasa, 24 Desember 2024 |21:08 WIB
BI Buka Suara soal Temuan Uang Palsu di UIN Makassar
Bank Indonesia soal Uang Palsu (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Bank Indonesia (BI) mengapresiasi pihak kepolisian yang telah mengungkap kasus peredaran uang palsu yang diproduksi di UIN Alauddin Makassar, Sulawesi Selatan, beberapa waktu lalu.

1. BI Pastikan Pengelolaan Uang

Kepala Departemen Pengelolaan Uang Bank Indonesia, Marlison Hakim mengatakan sesuai UU Nomor 7 Tahun 2024 tentang Mata Uang, BI senantiasa memastikan pengelolaan uang Rupiah yang mencakup perencanaan, pencetakan, pengeluaran, pengedaran, pencabutan/penarikan, dan pemusnahan, dilakukan dengan tata kelola yang baik.

Marlison menegaskan, terdapat larangan dan sanksi pidana atas pemalsuan uang yang diatur dalam pasal 36 UU No.7/2011 tentang Mata Uang. Sanksi pidana dapat dikenakan kepada setiap orang yang memalsu rupiah, setiap orang yang menyimpan secara fisik dengan cara apapun yang diketahuinya merupakan rupiah palsu, setiap orang yang mengedarkan dan/atau membelanjakan rupiah palsu dan diketahuinya.

 2. BI Minta Masyarakat Lapor

Selain itu, setiap orang yang membawa atau memasukkan Rupiah Palsu ke dalam dan/atau ke luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan setiap orang yang mengimpor atau mengekspor Rupiah Palsu, juga dapat dikenakan sanksi pidana.

Marlison mengimbau apabila masyarakat menemukan indikasi adanya pemalsuan terhadap uang Rupiah, masyarakat dapat mendatangi Kantor Bank Indonesia terdekat untuk memastikan keaslian uang Rupiah.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/320/3191730/bank_indonesia-edmx_large.jpg
Ada di UU, BI Tegaskan Tak Boleh Tolak Pembayaran Pakai Uang Tunai
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/320/3191505/bank_indonesia-XxLq_large.jpg
BI soal Roti O Tolak Pembayaran Uang Tunai: Rupiah Tak Boleh Ditolak, Sudah Ada di UU
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/22/320/3191354/bayar_uang_cash-Pwv6_large.png
Respons BI soal Roti O Tolak Pembayaran Uang Tunai: Rupiah Tak Boleh Ditolak 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/22/320/3191344/bi_soal_dana_ke_bank-gQKn_large.jpg
BI: Kucuran Dana Rp200 Triliun Belum Cukup Kuat Dorong Penurunan Bunga Kredit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/22/320/3191338/bank_indonesia-98OT_large.jpg
BI Tetapkan Jadwal Rapat Dewan Gubernur pada 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/22/622/3191217/rupiah-F5mb_large.png
Viral Roti O Tolak Pembayaran Uang Tunai, BI: Rupiah Tak Boleh Ditolak!
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement