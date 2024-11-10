Daftar 8 Pahlawan Nasional di Uang Rupiah Baru hingga Kisah Perjuangannya

JAKARTA - Hari Pahlawan diperingati setiap 10 November. Momentum tersebut bertujuan untuk membangun dan memelihara ingatan kolektif bangsa akan jasa dan pengorbanan yang dilakukan para pahlawan. Bahkan para pahlawan diabadikan pada mata uang Indonesia.

Pahlawan ini dikenang di dalam uang Rupiah atas jasa-jasanya, terutama saat kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945.

Penetapan 8 gambar dan nama pahlawan nasional di Rupiah tahun emisi 2022 ini ditetapkan dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 13 Tahun 2022 tentang Penetapan Gambar Pahlawan nasional Sebagai Gambar Utama pada Bagian Depan Rupiah Kertas NKRI.

Ada 8 sosok pahlawan yang diabadikan dalam uang Rupiah, seperti Soekarno dan Mohammad Hatta. Sam Ratulangi, Raden Djoeanda Kartawidjaja, Frans Kaisiepo, Idham Chalid, Mohammad Hoesni Thamrin dan Cut Meutia.

Penggunaan gambar dan nama pahlawan nasional ini pun telah mendapat persetujuan dari ahli waris masing-masing pahlawan nasional.

Berikut ini daftar pahlawan nasional yang gambarnya terpampang di mata uang Indonesia, Rupiah terbaru tahun emisi 2022.