HOME FINANCE SMART MONEY

Kepastian Hukum Perlu Bagi Pebisnis Tambang? Ini Alasannya

Taufik Fajar , Jurnalis-Selasa, 24 Desember 2024 |23:52 WIB
Kepastian Hukum Perlu Bagi Pebisnis Tambang? Ini Alasannya
Kepastian Hukum Bisnis Tambang (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Direktur Eksekutif Center for Energy Security Studies (CESS), Ali Ahmudi Achyak menyatakan kepastian hukum adalah kebutuhan utama bagi pelaku bisnis, termasuk di sektor tambang. Namun, kenyataan di lapangan justru menunjukkan kontradiksi.

"Hal yang paling sulit di negeri ini adalah kepastian hukum. Padahal, hal yang paling dibutuhkan oleh pelaku bisnis adalah kepastian hukum. Hal ini memunculkan kontradiksi dan berpotensi memunculkan ketidakpastian bisnis di Indonesia," ujar Ali dikutip Antara, Selasa (24/12/2024).

 1. Soroti Ketimpangan

Dia menyoroti adanya ketimpangan dalam penerapan hukum. Banyak pengusaha tambang yang patuh terhadap aturan justru terkena dampaknya, sementara pelaku nakal yang merusak lingkungan tetap aman.

"Dalam bisnis tambang, sebenarnya sudah ada aturan jelas dalam IUP/IUPK. Tinggal pemerintah menegakkannya dan memberikan keadilan yang sama kepada para pelanggarnya," tambah Ali.

 2. Pola Perhitungan Kerugian

Sementara itu, Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Energi Pertambangan (Pushep), Bisman Bakhtiar, menyebut pola perhitungan kerugian negara seperti dalam kasus PT Timah sebagai ancaman serius bagi para pelaku usaha tambang.

Dalam kasus ini, dampak lingkungan dari aktivitas pertambangan dihitung sebagai kerugian negara, sehingga berujung pada tindak pidana korupsi.

Halaman:
1 2
