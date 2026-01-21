Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

ESDM Dorong Transformasi Industri Tambang, Isu Keberlanjutan Jadi Sorotan

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Rabu, 21 Januari 2026 |14:49 WIB
ESDM Dorong Transformasi Industri Tambang, Isu Keberlanjutan Jadi Sorotan
JAKARTA - Isu keberlanjutan dalam sektor pertambangan semakin menjadi perhatian publik seiring meningkatnya tuntutan terhadap praktik industri yang lebih bertanggung jawab. 

Pertambangan tidak lagi dipandang semata sebagai aktivitas ekstraksi sumber daya, melainkan juga sebagai sektor yang memiliki dampak langsung terhadap lingkungan, masyarakat sekitar, dan arah transisi energi nasional.

Sekretaris Ditjen Minerba Kementerian ESDM Siti Sumilah Rita menegaskan bahwa kolaborasi penting untuk mendorong percepatan kebijakan good mining practice. 

“Melalui kompetisi seperti MineXcellence, kita bisa melihat potensi luar biasa dari pelaku industri dalam berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan,” ungkapnya dalam keterangannya, Jakarta, Rabu (21/1/2026).

Oleh karena itu, inovasi, efisiensi, serta kolaborasi lintas sektor menjadi kunci untuk memastikan keberlanjutan jangka panjang industri tambang di Indonesia. Pendekatan ini diharapkan mampu menjawab tantangan sosial dan lingkungan sekaligus menjaga daya saing industri di tengah dinamika global.

“Yang paling menonjol menurut saya adalah sisi inovatifnya. Hampir semua peserta tampil dengan ide-ide yang tidak hanya teknis, tapi juga mempertimbangkan dampak sosial dan masa depan industri. Itu yang menurut saya penting,” ujar Direktur Eksekutif IMA-API periode 2024-2025 Hendra Sinadia.

 

Halaman:
1 2
