Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

35 Hektare Lahan Terlantar Kembali Hidup, Aktivitas Tambang Emas Ilegal Dicegah

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Senin, 23 Februari 2026 |15:53 WIB
35 Hektare Lahan Terlantar Kembali Hidup, Aktivitas Tambang Emas Ilegal Dicegah
35 Hektare Lahan Terlantar Kembali Hidup, Aktivitas Tambang Emas Ilegal Dicegah (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Aktivitas Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) selama bertahun-tahun terus membayangi Desa Kalongliud, Kecamatan Nanggung, Kabupaten Bogor, yang berada di sekitar tambang PT Aneka Tambang Tbk (Antam) UBPE Pongkor.

Kekhawatiran akan aktivitas ilegal tersebut terus dirasakan oleh Wahyudin, pemuda kelahiran Desa Kalongliud yang memilih kembali ke kampung halaman. 

Bertahun-tahun dirinya menyaksikan desanya berada dalam bayang-bayang aktivitas Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI). Himpitan ekonomi dan rusaknya infrastruktur irigasi akibat bencana pada 2020 membuat sebagian warga nekat mencari nafkah di lubang-lubang tambang, mempertaruhkan nyawa demi penghasilan yang tak menentu.

Menurut Wahyu  kekhawatiran atas banyaknya lahan tidur dan terbatasnya lapangan pekerjaan menjadi penggerak untuk berkontribusi di Kalongliud

“Pencegahan PETI tidak cukup hanya dengan penertiban. Masyarakat butuh alternatif ekonomi yang lebih aman dan layak,” kata Wahyu dalam keterangannya, Jakarta, Senin (23/2/2026).

Pada tahun 2022 Antam Tbk UBPE Pongkor mempunyai program inovasi sosial Garitan Kalongliud. Namun Wahyu tidak sekadar menjadi penerima manfaat. Dia memilih berdiri di garis depan, memimpin Kelompok Taruna Muda dan mengajak pemuda desa menghidupkan kembali 35 hektare (ha) lahan terlantar.

Tantangan di lapangan tak sederhana. Harga pupuk kimia melonjak, hama keong mas menyerang padi, dan pasokan air terbatas. Namun bagi Wahyu, masalah adalah ruang lahirnya inovasi. Berbekal pelatihan dari Antam, dirinya menginisiasi pembuatan Pupuk Organik Cair (POC) Beko, hasil fermentasi keong mas dan urin domba.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/23/320/3197165/tambang-PX19_large.jpg
Ini Kriteria UKM yang Bisa Ajukan Izin Kelola Tambang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/21/320/3196718/satgas_pkh-VisU_large.jpg
Izin Tambang Emas Dicabut Prabowo, Agincourt Resources Buka Suara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/21/320/3196648/tambang-tSzk_large.jpg
ESDM Dorong Transformasi Industri Tambang, Isu Keberlanjutan Jadi Sorotan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/26/320/3191925/tambang-0szt_large.jpg
Heboh Tambang di Gunung Slamet, Ini Faktanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/17/320/3170645/tambang-Vm3o_large.jpg
Tren Pertambangan Hijau di Tengah Kenaikan Harga Batu Bara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/25/320/3165395/bahlil-IQBf_large.png
Bahlil: Logam Tanah Jarang Dikelola Negara, Tak Dibuka untuk Umum!
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement