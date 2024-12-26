Mengapa Saldo Pinjaman Saya Tidak Turun? Ini Penyebabnya

JAKARTA - Mengapa saldo pinjaman saya tidak turun, apa penyebabnya? Pinjaman bunga sederhana harian menghitung bunga atas saldo pokok yang belum dibayar saat pembayaran dilakukan. Jika pembayaran Anda terlambat, sebagian besar akan menjadi bunga.

Jika Anda benar-benar terlambat membayar, mungkin diperlukan beberapa kali pembayaran untuk menutupi bunga tambahan dengan sedikit yang dibayarkan untuk saldo. Anda juga dapat mempertimbangkan untuk membiayai kembali pinjaman Anda, tetapi ketahuilah bahwa jika saat ini Anda memiliki pinjaman federal, Anda dapat kehilangan beberapa perlindungan.

Dilansir dari berbagai sumber pada Kamis (26/12/2024), Okezone telah merangkum saldo pinjaman saya tidak turun, sebagai berikut.

1. Penyebab Saldo Pinjaman Tidak Turun

Pinjaman yang dihitung sebelumnya menghitung berapa banyak bunga yang akan Anda bayarkan selama masa pinjaman berdasarkan jadwal pembayaran rutin, yang sering disebut sebagai amortisasi pinjaman, dan menambahkan jumlah tersebut ke saldo pokok Anda.

Pada dasarnya, jumlah yang Anda utang akan lebih tinggi daripada jumlah yang Anda pinjam karena bunga dihitung di awal.