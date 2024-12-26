Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Mengapa Saldo Pinjaman Saya Tidak Turun? Ini Penyebabnya

Iqbal Widiarko , Jurnalis-Kamis, 26 Desember 2024 |23:19 WIB
Mengapa Saldo Pinjaman Saya Tidak Turun? Ini Penyebabnya
Saldo pinjaman (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Mengapa saldo pinjaman saya tidak turun, apa penyebabnya? Pinjaman bunga sederhana harian menghitung bunga atas saldo pokok yang belum dibayar saat pembayaran dilakukan. Jika pembayaran Anda terlambat, sebagian besar akan menjadi bunga.

Jika Anda benar-benar terlambat membayar, mungkin diperlukan beberapa kali pembayaran untuk menutupi bunga tambahan dengan sedikit yang dibayarkan untuk saldo. Anda juga dapat mempertimbangkan untuk membiayai kembali pinjaman Anda, tetapi ketahuilah bahwa jika saat ini Anda memiliki pinjaman federal, Anda dapat kehilangan beberapa perlindungan.

Dilansir dari berbagai sumber pada Kamis (26/12/2024), Okezone telah merangkum saldo pinjaman saya tidak turun, sebagai berikut.

1. Penyebab Saldo Pinjaman Tidak Turun

Pinjaman yang dihitung sebelumnya menghitung berapa banyak bunga yang akan Anda bayarkan selama masa pinjaman berdasarkan jadwal pembayaran rutin, yang sering disebut sebagai amortisasi pinjaman, dan menambahkan jumlah tersebut ke saldo pokok Anda.

Pada dasarnya, jumlah yang Anda utang akan lebih tinggi daripada jumlah yang Anda pinjam karena bunga dihitung di awal.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/30/622/3192619/uang-s02V_large.jpg
Hoaks! OJK Tegaskan Tak Ada Pemutihan Data dan Penghapusan Utang Pinjol
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/29/622/3192435/uang-UyKe_large.jpg
Kabar Pemutihan Data dan Penghapusan Utang Pinjol, OJK Ungkap Faktanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/622/3191391/uang-kuI1_large.png
Cara Cek Pinjol Ilegal atau Tidak Melalui WhatsApp Resmi OJK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/622/3190879/rupiah-h85B_large.png
Utang Pinjol Orang RI Tembus Rp92,9 Triliun, Ini 5 Cara Cek KTP Dipakai Pinjaman Online atau Tidak 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/622/3187689/pinjol-dFm2_large.jpg
Daftar Terbaru 95 Pinjol Resmi OJK per Desember 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/622/3182771/ojk-bsGv_large.png
OJK Cabut Izin Pindar Crowde, Kinerja Memburuk hingga Langgar Ekuitas Minimum
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement