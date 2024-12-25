Terlanjur Galbay Pinjol, Apakah Masih Bisa Pinjam di Tempat Lain?

JAKARTA - Terlanjur galbay pinjol apakah masih bisa pinjam di tempat lain? Ketika Anda telah melunasi utang, bunga dan juga tunggakan, ada beberapa aplikasi pinjol legal saat Anda melakukan galbay tidak akan bisa lagi melakukan pengajuan pinjaman hingga cair.

1. Solusi Terlanjur Galbay Pinjol

Apabila Anda saat ini sudah terlanjut terjerat pinjol ilegal, maka hal pertama yang harus Anda lakukan adalah segera melunasinya. Lebih cepat lunas, akan lebih baik, mengingat bebannya akan semakin berat jika sampai Anda menundanya.

Jika memang melunasi pinjaman dana terlalu berat bagi Anda, Anda dapat mencoba untuk melakukan negosiasi dengan pihak pemberi pinjaman.

Anda dapat meminta keringanan, misalnya saja tenor yang diperpanjang, keringanan pelunasan pinjaman pokok dulu dan bunga belakangan, dan berbagai bentuk dispensasi lainnya.