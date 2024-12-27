Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Berikut Kalender 2025 Libur Nasional dan Cuti Bersama Total 27 Hari

Anindya Rasya Salsabila , Jurnalis-Jum'at, 27 Desember 2024 |05:15 WIB
Berikut Kalender 2025 Libur Nasional dan Cuti Bersama Total 27 Hari
Kalender 2025 Libur Nasional (Foto: Okezone)
JAKARTA - Cek kalender 2025 lengkap dengan libur nasional dan cuti bersama total 27 hari, serta tanggal merah dan long weekend. Pemerintah telah mengumumkan jadwal hari libur nasional dan cuti bersama tahun 2025 melalui keputusan bersama yang disepakati oleh tiga menteri.

1. Keputusan Presiden

Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2024 menetapkan total 27 hari libur nasional dan cuti bersama untuk tahun 2025.

2. Perusahaan Diminta Mengatur

Dalam keputusan tersebut, instansi atau perusahaan yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat di pusat maupun daerah diminta mengatur penugasan pegawai sesuai kebutuhan. Pengaturan ini harus dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berikut adalah kalender 2025 lengkap dengan cuti bersama, libur nasional, long weekend, dan tanggal merah:

Telusuri berita finance lainnya
