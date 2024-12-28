Advertisement
INSPIRASI BISNIS

Cara Jual Koin Rp1.000 Kelapa Sawit, Bisa Laku Ratusan Juta?

Nabillah Syidah , Jurnalis-Sabtu, 28 Desember 2024 |10:18 WIB
Cara Jual Koin Rp1.000 Kelapa Sawit, Bisa Laku Ratusan Juta?
Cara jual uang koin seharga ratusan juta (Foto: Tokopedia)
A
A
A

JAKARTA – Fenomena uang kuno dengan nilai jual yang melambung tinggi sedang menjadi topik hangat di kalangan masyarakat. Harga uang kuno ini mencapai Rp100 juta di marketplace.

Salah satu yang menarik perhatian adalah uang koin Rp1.000 bergambar kelapa sawit, yang dianggap langka meskipun masih berlaku sebagai alat pembayaran sah.

Siapa pun yang memiliki koin langka ini di rumah, segera simak langkah menjual koin dengan harga fantastis, yang telah dirangkum oleh Okezone, Sabtu (28/12/2024).

1. Masuk ke Komunitas Kolektor Uang Kuno

Bergabung dengan komunitas penggemar uang kuno untuk menawarkan koin, lengkap bersama penjelasan detail dan kondisi koin. Harga yang ditawarkan biasanya tergantung pada minat kolektor terhadap koin tersebut

2. Melalui Pedagang Uang Kuno

Cari pedagang uang kuno di pasar antik atau area tertentu di kota Mereka bisa memberikan harga sesuai dengan kondisi koin. Jika beruntung, koin dengan kondisi masih bagus akan mendapatkan harga yang tinggi.

3. Gunakan Platform E-commerce

Manfaatkan situs e-commerce seperti Tokopedia atau Shopee. Unggah foto dengan kualitas tinggi serta tambahkan deskripsi lengkap mengenai koin, termasuk tahun cetak dan kondisi fisik

Telusuri berita finance lainnya
