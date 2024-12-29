5 Fakta Tenaga Honorer Dihapus 2025

JAKARTA - Pada tahun 2025, status tenaga honorer akan resmi dihapuskan. Kebijakan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023.

Kebijakan ini membawa dampak besar terhadap tenaga non-ASN di seluruh Indonesia. Pemerintah berkomitmen akan memberi solusi melalui seleksi PPPK dan alternatif lain bagi para honorer.

Berikut adalah beberapa fakta menarik mengenai tenaga honorer yang sudah dirangkum oleh Okezone, Minggu (29/12/2024):

1. Tenaga Honorer Akan Dihapus pada 2025

Mulai 2025, tenaga honorer tidak lagi berlaku dalam sistem kepegawaian pemerintah. Kebijakan ini berlaku di seluruh pemerintahan, termasuk kabupaten/kota, provinsi, hingga pusat.

2. Masih Ada Kesempatan untuk Menjadi PPPK

Tenaga non-ASN yang memenuhi kriteria diwajibkan mendaftar seleksi PPPK periode kedua sebelum 31 Desember 2024. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023.

Seleksi ini menjadi kesempatan penting bagi honorer untuk mempertahankan status mereka di pemerintahan, meskipun harus melalui beberapa proses.

3. Honorer yang Memenuhi Syarat Bisa Diangkat Jadi PPPK

Berdasarkan Pasal 66 UU ASN 2023, honorer yang memenuhi kriteria dan lolos seleksi akan diangkat menjadi PPPK.

Namun, keputusan ini tetap mengacu pada verifikasi dan validasi data oleh BKN, serta ketersediaan formasi di instansi masing-masing.

Mereka yang tidak mendaftar atau gagal seleksi tidak akan dipertimbangkan untuk pengangkatan.