Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

5 Fakta Tenaga Honorer Dihapus 2025

Zahra Indah Safira , Jurnalis-Minggu, 29 Desember 2024 |10:07 WIB
5 Fakta Tenaga Honorer Dihapus 2025
Fakta nasib honorer di 2025 (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Pada tahun 2025, status tenaga honorer akan resmi dihapuskan. Kebijakan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023.

Kebijakan ini membawa dampak besar terhadap tenaga non-ASN di seluruh Indonesia. Pemerintah berkomitmen akan memberi solusi melalui seleksi PPPK dan alternatif lain bagi para honorer.

Berikut adalah beberapa fakta menarik mengenai tenaga honorer yang sudah dirangkum oleh Okezone, Minggu (29/12/2024):

1. Tenaga Honorer Akan Dihapus pada 2025

Mulai 2025, tenaga honorer tidak lagi berlaku dalam sistem kepegawaian pemerintah. Kebijakan ini berlaku di seluruh pemerintahan, termasuk kabupaten/kota, provinsi, hingga pusat.

2. Masih Ada Kesempatan untuk Menjadi PPPK

Tenaga non-ASN yang memenuhi kriteria diwajibkan mendaftar seleksi PPPK periode kedua sebelum 31 Desember 2024. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023.

Seleksi ini menjadi kesempatan penting bagi honorer untuk mempertahankan status mereka di pemerintahan, meskipun harus melalui beberapa proses.

3. Honorer yang Memenuhi Syarat Bisa Diangkat Jadi PPPK

Berdasarkan Pasal 66 UU ASN 2023, honorer yang memenuhi kriteria dan lolos seleksi akan diangkat menjadi PPPK.

Namun, keputusan ini tetap mengacu pada verifikasi dan validasi data oleh BKN, serta ketersediaan formasi di instansi masing-masing.

Mereka yang tidak mendaftar atau gagal seleksi tidak akan dipertimbangkan untuk pengangkatan.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/17/320/3131764/cpns-U0T9_large.jpg
Daftar Instansi Sepi Peminat 2024 Bisa Jadi Referensi CPNS 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/17/320/3131593/cpns-Q0eL_large.png
CPNS 2025 Kapan Dibuka? Ini Prediksi Jadwalnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/16/320/3131284/cpns-ws37_large.jpg
Heboh 714 CPNS Kemendiktisaintek Mengundurkan Diri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/22/320/3124947/menpanrb-Ffs5_large.jpg
Menpan RB Minta Instansi Percepat Pengangkatan CPNS dan PPPK 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/21/320/3124781/pns-Uxjm_large.jpg
Berikut Jadwal Penetapan NIP CPNS 10 Mei dan PPPK 10 September 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/20/320/3124208/cpns_2024-0fzv_large.png
Penetapan NIP dan Pengangkatan CPNS-PPPK 2024: Dari Proses, Jadwal Terbaru hingga Tetap Dapat Gaji
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement