HOME FINANCE HOT ISSUE

Transformasi Digital, Ini Bukti Jaminan Pasokan Energi Primer ke Pembangkit Listrik

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Minggu, 29 Desember 2024 |20:24 WIB
Transformasi Digital, Ini Bukti Jaminan Pasokan Energi Primer ke Pembangkit Listrik
Jaminan Energi Primer ke Pembangkit Listrik. (Foto: Okezone.com)
A
A
A

JAKARTA - Transformasi digital yang diusung bukan sekadar upaya adaptasi terhadap tren global, melainkan langkah strategis untuk memastikan rantai pasok energi primer dapat berjalan lancar dan stabil.

Dengan mengintegrasikan teknologi digital ke dalam setiap aspek operasionalnya, PLN EPI kini mampu memantau ketersediaan dan distribusi energi secara real-time.

1. Kelola Distribusi Energi

Melalui penerapan sistem digital yang terintegrasi, PLN EPI dapat mengelola distribusi energi dengan lebih efektif, meminimalkan risiko gangguan pasokan, dan memastikan setiap pembangkit listrik PLN Grup mendapatkan suplai energi yang dibutuhkan dengan tepat waktu dan jumlah yang sesuai.

"Digitalisasi bukan sekadar alat, melainkan fondasi penting untuk memastikan stabilitas rantai pasok energi primer. Dengan teknologi yang kami miliki, distribusi energi dapat diatur dengan presisi, transparansi, dan akuntabilitas yang lebih baik. Ini tidak hanya memastikan ketersediaan energi untuk seluruh pembangkit PLN Grup, tetapi juga meningkatkan keandalan dalam memenuhi kebutuhan energi nasional," ujar Sekretaris Perusahaan PLN EPI Mamit Setiawan di Jakarta, Minggu (29/12/2024).

2. Dukung Ketahanan Energi

Mamit menekankan bahwa stabilitas rantai pasok energi primer merupakan faktor krusial dalam mendukung ketahanan energi nasional. PLN EPI memahami bahwa keberlanjutan operasional Perusahaan harus berjalan seiring dengan prinsip-prinsip tanggung jawab lingkungan dan sosial.

