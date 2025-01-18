Jelajahi Produk UMKM Unggulan di BRI UMKM Export 2025

Pameran BRI UMKM EXPO(RT) 2025 akan segera hadir di ICE BSD pada 30 Januari hingga 2 Februari 2025. Sebuah ajang yang akan menampilkan 1.000 UMKM terbaik dari seluruh Indonesia, yang telah melalui proses kurasi ketat.

Event ini memberikan kesempatan kepada para pelaku usaha kecil dan menengah untuk memperkenalkan produk unggul mereka ke pasar internasional. Jangan lewatkan kesempatan untuk menjelajahi inovasi dan kualitas produk dari berbagai sektor UMKM yang siap menembus pasar global.

Proses Kurasi yang Menjamin Kualitas

Untuk menampilkan produk UMKM terbaik, proses kurasi dilakukan melalui tiga tahap utama yaitu seleksi penerimaan, penilaian data dan foto produk, penilaian sampel produk. Dari 3.006 UMKM yang mendaftar, hanya 1.000 UMKM yang lolos setelah melewati tahapan tersebut dengan pembagian kategori sebagai berikut:

* Home Decor & Craft: 153 UMKM

* Food & Beverages (F&B): 358 UMKM

* Accessories & Beauty: 181 UMKM

* Fashion & Wastra: 273 UMKM

* Healthcare & Wellness: 35 UMKM