Daftar Saham Paling Untung dan Anjlok dalam Sepekan

JAKARTA - Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatat perdagangan pekan ketiga Januari 2025 dengan catatan positif.

Data perdagangan 13-17 Januari menunjukkan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) naik sebesar 0,93% dari posisi 7.088,866 pada pekan sebelumnya menjadi 7.154,658.

1. Transaksi Harian

Rata-rata nilai transaksi harian mencatatkan pertumbuhan signifikan. Pekan ini, RNTH naik 33,50% menjadi Rp11,64 triliun dibandingkan pekan sebelumnya yang tercatat sebesar Rp8,72 triliun.

Kinerja rata-rata frekuensi harian Bursa mengalami lonjakan tajam sebesar 34,77%. Dalam sepekan, rata-rata frekuensi transaksi harian mencapai 1,39 juta kali transaksi, meningkat signifikan dibandingkan pekan sebelumnya yang berada di level 1,04 juta kali transaksi.

Namun, berbeda dengan metrik lainnya, rata-rata volume transaksi harian Bursa mengalami sedikit penurunan sebesar 0,86%. Pekan ini, volume transaksi harian tercatat sebesar 17,51 miliar lembar saham, sedikit lebih rendah dibandingkan 17,66 miliar lembar saham pada pekan sebelumnya.

2. Saham Top Gainers

PT Raharja Energi Cepu Tbk (RATU) melesat 142,15% menjadi Rp5.400

PT Solusi Sinergi Digital Tbk (WIFI) melejit 142,11% ke Rp920

PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk (CMNP) menguat 95,39% ke Rp2.970

PT Era Media Sejahtera Tbk (DOOH) menanjak 74,55% ke Rp96 dari Rp55

PT Jakarta Setiabudi Internasional Tbk (JSPT) melonjak 63,16% ke Rp12.400 dari Rp7.600

PT Daaz Bara Lestari Tbk (DAAZ) melambung 48,88% ke Rp6.625

PT Super Energy Tbk (SURE) tumbuh 43,65% ke Rp3.620 dari Rp2.520

PT Sinergi Inti Andalan Prima Tbk (INET) naik 30,16% ke Rp82 dari Rp63

PT Satu Visi Putra Tbk (VISI) meningkat 28,57% ke Rp135 dari Rp105.

PT Remala Abadi Tbk (DATA) menjulang 28,10% ke Rp980 dari Rp765

3. Saham Top Losers

PT Raja Roti Cemerlang Tbk (BRRC) anjlok 70,00% ke Rp75

PT Geoprima Solusi Tbk (GPSO) jatuh 57,65% ke Rp360

PT Sarana Mitra Luas Tbk (SMIL) terkapar 43,65% ke Rp111

PT Mulia Boga Raya Tbk (KEJU) merosot 30,53% ke Rp660

PT Pakuan Tbk (UANG) tertekan 27,89% ke Rp530

PT Dwi Guna Laksana Tbk (DWGL) melemah 24,55% ke Rp166

PT Satria Antaran Prima Tbk (SAPX) longsor 24,14% ke Rp1.100

PT Tanah Laut Tbk (INDX) koreksi 17,65% ke Rp98

PT Mandala Multifinance Tbk (MFIN) turun 16,29% ke Rp2.930

PT Sona Topas Tourism Industry Tbk (SONA) melandai 13,64% ke Rp3.230

(Kurniasih Miftakhul Jannah)