JAKARTA - Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatat perdagangan pekan ketiga Januari 2025 dengan catatan positif.
Data perdagangan 13-17 Januari menunjukkan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) naik sebesar 0,93% dari posisi 7.088,866 pada pekan sebelumnya menjadi 7.154,658.
Rata-rata nilai transaksi harian mencatatkan pertumbuhan signifikan. Pekan ini, RNTH naik 33,50% menjadi Rp11,64 triliun dibandingkan pekan sebelumnya yang tercatat sebesar Rp8,72 triliun.
Kinerja rata-rata frekuensi harian Bursa mengalami lonjakan tajam sebesar 34,77%. Dalam sepekan, rata-rata frekuensi transaksi harian mencapai 1,39 juta kali transaksi, meningkat signifikan dibandingkan pekan sebelumnya yang berada di level 1,04 juta kali transaksi.
Namun, berbeda dengan metrik lainnya, rata-rata volume transaksi harian Bursa mengalami sedikit penurunan sebesar 0,86%. Pekan ini, volume transaksi harian tercatat sebesar 17,51 miliar lembar saham, sedikit lebih rendah dibandingkan 17,66 miliar lembar saham pada pekan sebelumnya.
PT Raharja Energi Cepu Tbk (RATU) melesat 142,15% menjadi Rp5.400
PT Solusi Sinergi Digital Tbk (WIFI) melejit 142,11% ke Rp920
PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk (CMNP) menguat 95,39% ke Rp2.970
PT Era Media Sejahtera Tbk (DOOH) menanjak 74,55% ke Rp96 dari Rp55
PT Jakarta Setiabudi Internasional Tbk (JSPT) melonjak 63,16% ke Rp12.400 dari Rp7.600
PT Daaz Bara Lestari Tbk (DAAZ) melambung 48,88% ke Rp6.625
PT Super Energy Tbk (SURE) tumbuh 43,65% ke Rp3.620 dari Rp2.520
PT Sinergi Inti Andalan Prima Tbk (INET) naik 30,16% ke Rp82 dari Rp63
PT Satu Visi Putra Tbk (VISI) meningkat 28,57% ke Rp135 dari Rp105.
PT Remala Abadi Tbk (DATA) menjulang 28,10% ke Rp980 dari Rp765
PT Raja Roti Cemerlang Tbk (BRRC) anjlok 70,00% ke Rp75
PT Geoprima Solusi Tbk (GPSO) jatuh 57,65% ke Rp360
PT Sarana Mitra Luas Tbk (SMIL) terkapar 43,65% ke Rp111
PT Mulia Boga Raya Tbk (KEJU) merosot 30,53% ke Rp660
PT Pakuan Tbk (UANG) tertekan 27,89% ke Rp530
PT Dwi Guna Laksana Tbk (DWGL) melemah 24,55% ke Rp166
PT Satria Antaran Prima Tbk (SAPX) longsor 24,14% ke Rp1.100
PT Tanah Laut Tbk (INDX) koreksi 17,65% ke Rp98
PT Mandala Multifinance Tbk (MFIN) turun 16,29% ke Rp2.930
PT Sona Topas Tourism Industry Tbk (SONA) melandai 13,64% ke Rp3.230
(Kurniasih Miftakhul Jannah)