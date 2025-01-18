Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Daftar Saham Paling Untung dan Anjlok dalam Sepekan

Dinar Fitra Maghiszha , Jurnalis-Sabtu, 18 Januari 2025 |12:44 WIB
Daftar Saham Paling Untung dan Anjlok dalam Sepekan
Daftar Saham Paling Untung dan Anjlok dalam Sepekan (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatat perdagangan pekan ketiga Januari 2025 dengan catatan positif.
Data perdagangan 13-17 Januari menunjukkan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) naik sebesar 0,93% dari posisi 7.088,866 pada pekan sebelumnya menjadi 7.154,658. 

1. Transaksi Harian

Rata-rata nilai transaksi harian mencatatkan pertumbuhan signifikan. Pekan ini, RNTH naik 33,50% menjadi Rp11,64 triliun dibandingkan pekan sebelumnya yang tercatat sebesar Rp8,72 triliun. 
Kinerja rata-rata frekuensi harian Bursa mengalami lonjakan tajam sebesar 34,77%. Dalam sepekan, rata-rata frekuensi transaksi harian mencapai 1,39 juta kali transaksi, meningkat signifikan dibandingkan pekan sebelumnya yang berada di level 1,04 juta kali transaksi.
Namun, berbeda dengan metrik lainnya, rata-rata volume transaksi harian Bursa mengalami sedikit penurunan sebesar 0,86%. Pekan ini, volume transaksi harian tercatat sebesar 17,51 miliar lembar saham, sedikit lebih rendah dibandingkan 17,66 miliar lembar saham pada pekan sebelumnya. 

2. Saham Top Gainers

PT Raharja Energi Cepu Tbk (RATU) melesat 142,15% menjadi Rp5.400
PT Solusi Sinergi Digital Tbk (WIFI) melejit 142,11% ke Rp920
PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk (CMNP) menguat 95,39% ke Rp2.970
PT Era Media Sejahtera Tbk (DOOH) menanjak 74,55% ke Rp96 dari Rp55
PT Jakarta Setiabudi Internasional Tbk (JSPT) melonjak 63,16% ke Rp12.400 dari Rp7.600
PT Daaz Bara Lestari Tbk (DAAZ) melambung 48,88% ke Rp6.625
PT Super Energy Tbk (SURE) tumbuh 43,65% ke Rp3.620 dari Rp2.520
PT Sinergi Inti Andalan Prima Tbk (INET) naik 30,16% ke Rp82 dari Rp63
PT Satu Visi Putra Tbk (VISI) meningkat 28,57% ke Rp135 dari Rp105.
PT Remala Abadi Tbk (DATA) menjulang 28,10% ke Rp980 dari Rp765

3. Saham Top Losers

PT Raja Roti Cemerlang Tbk (BRRC) anjlok 70,00% ke Rp75
PT Geoprima Solusi Tbk (GPSO) jatuh 57,65% ke Rp360
PT Sarana Mitra Luas Tbk (SMIL) terkapar 43,65% ke Rp111
PT Mulia Boga Raya Tbk (KEJU) merosot 30,53% ke Rp660
PT Pakuan Tbk (UANG) tertekan 27,89% ke Rp530
PT Dwi Guna Laksana Tbk (DWGL) melemah 24,55% ke Rp166
PT Satria Antaran Prima Tbk (SAPX) longsor 24,14% ke Rp1.100
PT Tanah Laut Tbk (INDX) koreksi 17,65% ke Rp98
PT Mandala Multifinance Tbk (MFIN) turun 16,29% ke Rp2.930
PT Sona Topas Tourism Industry Tbk (SONA) melandai 13,64% ke Rp3.230

(Kurniasih Miftakhul Jannah)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/18/278/3148384/ihsg-XUuc_large.jpg
IHSG Hari Ini Berakhir Melemah ke Level 7.107
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/06/278/3120024/ihsg_menguat-2pyQ_large.jpg
IHSG Ditutup Menguat 1,32% ke Level 6.617, Transaksi Rp12,3 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/28/278/3118160/ihsg-XWx5_large.jpg
3 Penyebab IHSG Anjlok ke Level 6.300, Bos BEI: Kita Tidak Diam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/06/278/3111335/ihsg-DGlg_large.jpg
IHSG Ditutup Anjlok 2,1% ke 6.875, Saham BMRI-BBCA Diborong Investor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/06/278/3111206/ihsg-mkcs_large.jpg
IHSG Sesi I Anjlok Hampir 2% ke Level 6.886, Saham-Saham Ini Kebakaran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/31/278/3109429/ihsg-rwtX_large.jpg
IHSG Menguat ke Level 7.109 Sambut Akhir Pekan
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement