Pekerja Dapat BLT Rp900 Ribu pada 2025

JAKARTA – Bantuan langsung tunai (BLT) akan kembali diberikan kepada pekerja di tahun 2025. BLT ini untuk buruh rokok yang bersumber dari dana bagi hasil cukai dan tembakau (DBHCHT) 2025.

“Jumlah penerimanya tentu mengacu data buruh rokok yang terbaru, meskipun sebelumnya juga memiliki data penerima manfaat program BLT buruh rokok,” kata Pelaksana tugas Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kudus, Putut Winarno di Kudus, Kamis (16/1/2025).

1. Program BLT Dilanjutkan

Pada tahun 2025, Pemerintah Kabupaten Kudus, Jawa Tengah menyiapkan anggaran Rp66,2 miliar dari dana bagi hasil cukai dan tembakau (DBHCHT) yang akan digunakan untuk melanjutkan program pemberian BLT untuk buruh rokok.

2. BLT Rp900 Ribu untuk Pekerja

Putut Winarno mengatakan, anggaran Rp66,2 miliar, akan disalurkan ke program BLT dalam periode empat bulan. Setiap bulannya, penerima akan mendapatkan BLT sebesar Rp300 ribu dan total keseluruhan mencapai Rp900 ribu.

Pihak Dinas Sosial masih menunggu data buruh rokok dari Dinas Tenaga Kerja Perindustrian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kudus untuk dapat melakukan penyaluran.

Jika data buruh rokok sudah diterima, akan dilakukan verifikasi masing-masing penerima BLT sesuai dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan tujuan memastikan ada tahu tidaknya pekerja yang meninggal atau ganti pekerjaan. Setelah rangkaiannya sudah dilakukan, tunggu pengesahan peraturan bupati terhadap masing-masing calon penerima BLT.