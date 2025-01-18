Cara Daftar Skrining Kesehatan Gratis 2025, Berlaku Maksimal 1 Bulan Setelah Hari Ulang Tahun

JAKARTA - Cara daftar skrining kesehatan gratis 2025, berlaku maksimal 1 bulan setelah hari ulang tahun. Pemerintah akan meluncurkan program skrining kesehatan gratis sebagai hadiah ulang tahun bagi warga negara Indonesia (WNI) mulai Februari 2025.

Program ini melibatkan pemeriksaan menyeluruh untuk mendeteksi 14 jenis penyakit, memberikan perhatian khusus pada balita dan lansia. Layanan ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat secara keseluruhan dengan deteksi dini.

Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin, mengatakan program medical check up (MCU) gratis ini bisa dipakai maksimal satu bulan dari tanggal kelahiran dan seterusnya. "Karena kita mungkin MCU jalannya Februari (2025). Jadi yang ulang tahunnya Januari, ulang tahunnya Februari bisa sampai April," katanya di Jakarta.

Pemeriksaan kesehatan gratis dapat dilakukan di 10.000 puskesmas, 20.000 ribu klinik swasta, dan sekolah-sekolah bagi anak-anak. Layanan ini mencakup pemeriksaan sesuai kelompok usia, mulai dari balita hingga lansia.

"Khusus anak sekolah, itu tidak dilakukan pada hari ulang tahun tahun, dilakukan saat seolah dan waktu sekolah. Kalau 280 juta ke klinik dan puskesmas ga akan cukup. Jadi anak sekolah dibagi ke 300.000 sekolah,” tambahnya.

Lalu bagaimana cara mendaftar skrining kesehatan gratis 2025? berikut panduannya.

Ada dua cara untuk mengikuti program skrining kesehatan gratis ini:

1. Melalui Aplikasi SatuSehat

- Unduh aplikasi SatuSehat Mobile dan daftar dengan nomor handphone.

- Setelah terdaftar, pengguna akan menerima tiket digital untuk skrining gratis.

- Pada hari ulang tahun, datang ke Puskesmas atau klinik terdekat dengan membawa KTP atau KIA sebagai bukti identitas.

2. Langsung ke Fasilitas Kesehatan

- Masyarakat dapat langsung mendatangi Puskesmas, klinik, atau rumah sakit pada hari ulang tahun tanpa perlu mendaftar sebelumnya.

- Bawa KTP atau KIA untuk proses verifikasi sebelum pemeriksaan.

