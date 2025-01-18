5 Cara Dapat Uang dari TikTok Tanpa Modal

JAKARTA - 5 cara mendapatkan uang dari TikTok tanpa modal. Terdapat banyak teknologi yang dapat mempermudah masyarakat untuk mendapatkan penghasilan, salah satunya adalah dari TikTok.

TikTok merupakan salah satu aplikasi media sosial yang populer pada saat ini. TikTok adalah aplikasi yang dimana para penggunanya dapat menonton atau membagikan video dengan durasi tertentu.

Para pengguna TikTok juga bisa mendapatkan uang dari TikTok dengan hanya bermodalkan internet dan handphone.

Berikut 5 cara mendapatkan uang dari TikTok tanpa modal:

1. TikTok Affiliate

Para pengguna dapat mendaftarkan diri menjadi TikTok Affiliate. Pengguna bisa mendapatkan uang dari komisi penjualan suatu produk dengan mempromosikan suatu produk dan membagikan link produk tersebut, biasanya link tersebut ditempatkan pada keranjang kuning TikTok atau bio profile TikTok.

2. Menyelesaikan Misi TikTok

Para pengguna bisa mendapatkan uang dari TikTok tanpa modal dengan menyelesaikan misi dari TikTok. Biasanya misi yang diberikan oleh TikTok berupa menonton video dengan durasi tertentu, mengundang teman, dan lain sebagainya.

3. Jualan di TikTok

Para pengguna juga dapat melakukan jualan di TikTok melalui TikTok Shop. Ketika berjualan di TikTok, pengguna juga dapat memanfaatkan berbagai fitur yang ada di TikTok, salah satunya adalah fitur live pada TikTok.

4. Mendapatkan Gift Live TikTok

Para pengguna bisa melakukan live di TikTok dan melakukan interaksi dengan para penonton. Ketika pengguna mendapatkan gift dari para penonton, gift tersebut bisa ditukarkan menjadi uang.

5. Influencer TikTok

Para pengguna bisa menjadi influencer TikTok untuk mendapatkan uang dari TikTok. Para pengguna yang telah memiliki cukup banyak pengikut dan dianggap sudah cukup memiliki potensi untuk mempromosikan suatu brand, maka pengguna memiliki potensi untuk melakukan kerja sama dengan suatu brand untuk mempromosikan brand tersebut.

Nah itu dia, 5 cara mendapatkan uang dari TikTok tanpa modal yang dapat dicoba untuk mendapatkan uang tambahan.

(Kurniasih Miftakhul Jannah)