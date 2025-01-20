IHSG Dibuka Menguat ke Level 7.188

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dibuka menguat pada perdagangan awal pekan, Senin (20/1/2025). IHSG hari ini dibuka menguat 0,47% ke level 7.188,40.

Pada semenit awal IHSG melanjutkan penguatan dengan 0,52% ke 7.192, dengan 260 saham di zona hijau, 104 melemah, dan 591 lainnya stagnan. Transaksi awal menyentuh Rp567 juta, dengan volume 1,4 miliar saham.

1. Penopang IHSG

Indeks LQ45 menguat 0,41% ke 825,68, indeks JII menguat 0,36% ke 475, indeks MNC36 menguat 0,19% ke 324,32, dan IDX30 menguat 0,40% ke 430,35.

Untuk indeks sektoral yang berada di zona hijau pagi ini yaitu energi 0,75%, konsumer non siklikal 0,32%, konsumer siklikal 0,53%, properti 1,02%, bahan baku 0,57%, industri 0,12%, teknologi 1,34%.

Sedangkan sektor yang melemah ada transportasi 0,05%, kesehatan 0,53%,

2. Top Gainers

Tiga saham yang memimpin top gainers antara lain PT Bank Victoria Internasional Tbk (BVIC) naik 19,35% di Rp111, PT Victoria Investama Tbk (VICO) menguat 17,09% di Rp274, dan PT Remala Abadi Tbk (DATA) terbang 16,33% di Rp1.140.

3. Top Losers

Sedangkan top losersnya dihuni oleh PT Graha Prima Mentari Tbk (GRPM) turun 9,41% di Rp77, PT Indo Straits Tbk (PTIS) melemah 9,09% di Rp260 dan PT Oscar Mitra Sukses Sejahtera Tbk (OLIV) turun 8,33% di Rp22.

(Kurniasih Miftakhul Jannah)