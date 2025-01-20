Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Donald Trump Dilantik, Simak Rekomendasi Saham Potensi Cuan Pekan Ini

Tangguh Yudha , Jurnalis-Senin, 20 Januari 2025 |10:51 WIB
Donald Trump Dilantik, Simak Rekomendasi Saham Potensi Cuan Pekan Ini (Foto: Okezone)
JAKARTA - Pelantikan Donald Trump yang dilaksanakan hari ini, Senin (20/1/2025) menjadi katalis utama pergerakan saham di pekan ini. Dan kedepan, kebijakan tarif Trump akan menjadi highlight utama di 2025. 
Diungkap Community Lead Indo Premier Sekuritas (IPOT), Angga Septianus, ada sejumlah sektor yang berpotensi cuan dari dilantiknya Donald Trump sebagai Presiden AS. Salah satunya adalah sektor energi.
"Sektor energi dapat diuntungkan dengan terpilihnya Trump karena ia sangat pro energi fosil," jelasnya.

1. Pergerakan Rupiah

Angga juga menyebut dengan pergerakan nilai tukar Rupiah yang menyertainya perlu diperhatikan. Menurutnya, Rupiah berpotensi kembali melemah ke level tertinggi karena suku bunga yang diturunkan untuk menjaga pertumbuhan ekonomi dan inflasi.
Namun demikian, Angga menyebut penurunan suku bunga BI justru menjadi sentimen positif domestik dan mengundang asing yang mulai masuk di 3 hari terakhir perdagangan Bursa pada saham-saham berkapitalisasi besar.

2. Rekomendasi Saham

Dari sentimen positif tersebut, beberapa saham dapat dimaksimalkan potensi profitnya. IPOT merekomendasikan Reksa Dana Saham Power Fund Series yang juga akan mengalami dampak. Berikut rekomendasi lengkapnya:
- Buy GOTO (Current Price: 84, Entry: 84, Target Price: 95 (+11,8%), Stop Loss: < 80 (-5,9%), Risk to Reward Ratio = 1 : 2,0). GOTO breakout level resistance 82-84 dan bertahan mengalami lonjakan volume menjadi tanda kelanjutan dari tren GOTO. Selain itu saham teknologi bergerak naik seiring turunnya yield obligasi 10 tahun Indonesia di tengah keputusan BI menurunkan suku bunga untuk mendongkrak ekonomi.
- Buy on Pullback INDY (Current Price: 1.680, Entry: 1.640 - 1.655, Target Price: 1.785 (+8,8%), Stop Loss: < 1.595 (-2,7%), Risk to Reward Ratio = 1 : 3,2). Sektor batu bara tengah menanti setidaknya dua sentimen, yakni penerapan mitra instansi pengelola (MIP) dan penurunan tarif royalti batu bara. INDY diuntungkan jika 2 sentimen ini diterapkan.
- Buy BMRI (Current Price: 5.875, Entry: 5.875, Target Price: 6.300 (+7,2%), Stop Loss: < 5.650 (-3,8%), Risk to Reward Ratio = 1 : 1,9). Investor asing mulai kembali melakukan pembelian di saham-saham kapitalisasi besar seperti BMRI yang jadi sasaran beli asing di minggu lalu.
- Buy Reksa Dana Saham Premier ETF IDX High Dividend 20 (XIHD). Reksa Dana Saham Power Fund Series (PFS) XIHD ini berisikan saham-saham berkapitalisasi besar seperti BBCA, BMRI, BBNI, BBRI, ASII dan TLKM. Saham-saham ini berpotensi memberikan dividen dengan yield cukup tinggi bervariasi antara 5-7%.
"Ketika kondisi tidak menentu maka dividen menjadi satu-satunya hal yang dapat diharapkan," pungkas Angga.

(Kurniasih Miftakhul Jannah)

