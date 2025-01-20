Prabowo Bakal Resmikan 26 Proyek Pembangkit Listrik Hari Ini, Berikut Daftarnya

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto akan meresmikan 26 proyek strategis ketenagalistrikan yang tersebar di 18 provinsi yang ada di Indonesia hari ini.

Adapun salah satu yang diresmikan Prabowo yakni Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Jatigede, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat.

“Hari ini, Bapak Presiden Prabowo Subianto diagendakan melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat,” kata Deputi Bidang Protokol, Pers dan Media Sekretariat Presiden Yusuf Permanan kepada wartawan Senin (20/1/2025).

“Di sana, Kepala Negara rencananya akan meresmikan proyek strategis ketenagalistrikan di 18 provinsi seluruh Indonesia yang sudah siap beroperasi,” sambungnya.

1. Peresmian PLTA

Yusuf menambahkan, untuk peresmian lainnya akan dipusatkam di PLTA Jatigede melalui telekonferensi di 18 provinsi. Mulai dari Aceh, Sumatra Utara, Bangka Belitung, Sumatra Selatan, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur.

Kemudian Bali,Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara,Sulawesi Tenggara, dan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara

2. Daftar Pembangkit Listrik

Berikut daftar Pembangkit Listrik yang akan Diresmikan Presiden Prabowo:

26 Pembangkit

- PLTA Asahan 3 #1

- PLTA Asahan 3 #2

- PLTP Sorik Marapi #2

- PLTA Jatigede

- PLTGU Jawa 1

- PLTGU Muara Tawar Add On Blok 2,3,4

- PLTGU Jawa Bali 1 Tambak Lorok

- PLTS IKN 10 MW

- PLTU Kalselteng - 2 #1

- PLTU Kalselteng - 2 #2

- MPP Sulselbar (BMPP Nusantara #1)

- PLTU Palu - 3 #1

- PLTU Palu - 3 #2

- PLTU Sulut -1 #1

- PLTM Minihidro Aceh Tersebar

- PLTBm Sadai Bangka Selatan

- PLTM Ordi Hulu

- PLTBm Deli Serdang

- PLTS Lisdes Pajangan

- PLTS Lisdes Sadulang Kecil

- PLTS Lisdes Sapapan

- PLTS Lisdes Sapangkur Kecil

- PLTS Lisdes Saur

- PLTM Koro Yaentu

- PLTM Dominanga

- PLTS Lisdes Tanamalala