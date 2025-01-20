Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Prabowo Bakal Resmikan 26 Proyek Pembangkit Listrik Hari Ini, Berikut Daftarnya

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Senin, 20 Januari 2025 |08:05 WIB
Prabowo Bakal Resmikan 26 Proyek Pembangkit Listrik Hari Ini, Berikut Daftarnya
Prabowo Bakal Resmikan 26 Proyek Pembangkit Listrik Hari Ini, Berikut Daftarnya (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto akan meresmikan 26 proyek strategis ketenagalistrikan yang tersebar di 18 provinsi yang ada di Indonesia hari ini.
Adapun salah satu yang diresmikan Prabowo yakni Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Jatigede, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat.
“Hari ini, Bapak Presiden Prabowo Subianto diagendakan melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat,” kata Deputi Bidang Protokol, Pers dan Media Sekretariat Presiden Yusuf Permanan kepada wartawan Senin (20/1/2025).
“Di sana, Kepala Negara rencananya akan meresmikan proyek strategis ketenagalistrikan di 18 provinsi seluruh Indonesia yang sudah siap beroperasi,” sambungnya.

1. Peresmian PLTA

Yusuf menambahkan, untuk peresmian lainnya akan dipusatkam di PLTA Jatigede melalui telekonferensi di 18 provinsi. Mulai dari Aceh, Sumatra Utara, Bangka Belitung, Sumatra Selatan, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur.
Kemudian Bali,Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara,Sulawesi Tenggara, dan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara

2. Daftar Pembangkit Listrik

Berikut daftar Pembangkit Listrik yang akan Diresmikan Presiden Prabowo:
26 Pembangkit
- PLTA Asahan 3 #1
- PLTA Asahan 3 #2
- PLTP Sorik Marapi #2
- PLTA Jatigede
- PLTGU Jawa 1
- PLTGU Muara Tawar Add On Blok 2,3,4
- PLTGU Jawa Bali 1 Tambak Lorok
- PLTS IKN 10 MW
- PLTU Kalselteng - 2 #1
- PLTU Kalselteng - 2 #2
- MPP Sulselbar (BMPP Nusantara #1)
- PLTU Palu - 3 #1
- PLTU Palu - 3 #2
- PLTU Sulut -1 #1
- PLTM Minihidro Aceh Tersebar
- PLTBm Sadai Bangka Selatan
- PLTM Ordi Hulu
- PLTBm Deli Serdang
- PLTS Lisdes Pajangan
- PLTS Lisdes Sadulang Kecil
- PLTS Lisdes Sapapan
- PLTS Lisdes Sapangkur Kecil
- PLTS Lisdes Saur
- PLTM Koro Yaentu
- PLTM Dominanga
- PLTS Lisdes Tanamalala

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/29/320/3173136/pembangkit_listrik-uiaX_large.jpg
Pasokan Gas untuk PLTMG Bangkanai Diperkuat, Topang Kelistrikan Kalimantan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/19/320/3171088/batu_bara-NCR4_large.jpg
3 Skenario Krisis Pasokan Energi Primer Diuji untuk Pembangkit Listrik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/16/320/3170413/gas_bumi-IiJw_large.jpg
Gas Jadi Pilar Transisi Energi dan Keandalan Listrik Nasional 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/28/320/3158736/plts_di_keramba-4pv7_large.jpg
Transisi Energi, Genset BBM Nelayan Diganti dengan Pembangkit Tenaga Surya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/18/320/3148362/pembangkit_listrik-dnbu_large.jpg
RI Perkuat Sistem Kelistrikan, Gasifikasi Pembangkit Listrik Dimulai
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/17/320/3147962/pembangkit_listrik-WK5h_large.jpg
Kurangi BBM, Proyek Strategis Gasifikasi Pembangkit Listrik Mulai Dibangun
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement