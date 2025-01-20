Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Harta Kekayaan Azka Corbuzier, Anak Deddy Corbuzier yang Suka Makan Nasi Kotak

Rayhan Ramdhani , Jurnalis-Senin, 20 Januari 2025 |17:30 WIB
Harta Kekayaan Azka Corbuzier, Anak Deddy Corbuzier yang Suka Makan Nasi Kotak
Harta Kekayaan Azka Corbuzier, Anak Deddy Corbuzier yang Suka Makan Nasi Kotak. (Foto: Okezone.com/Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Harta kekayaan Azka Corbuzier, anak Deddy Corbuzier yang tengah jadi sorotan karena suka makan nasi kotak. Hal ini diungkap sang ayah saat menanggapi keluhan program Makan Bergizi Gratis. 

Menurut Deddy, program Makan Bergizi Gratis baru dijalankan di era pemerintahan Presiden Prabowo. Program ini harus disyukuri dan dinikmati selama pelaksanaan karena tujuannya tentu baik bagi seluruh siswa di Indonesia. 

Dirinya juga pernah marah sewaktu anaknya, Azka bilang tidak enak terhadap nasi kotak yang dibagikan. Dia bilang kepada Azka bahwa makanan tersebut dinikmati banyak orang selama syuting dan harus bersyukur terhadap hal yang dibagikan tersebut. 

"Anak saya Azka dari dulu ikut saya syuting di mana-mana yang saya kasih makan adalah makan boks yang ada di sana, yang buat semua orang. Dan kalau dia (Azka) ngomong sama saya, pak gak enak, aku mau yang lain, saya tabok. Tanya anaknya, saya tabok," tegas Deddy. 

Meski demikian, di usia yang masih muda Azka telah membuktikan kemampuannya dengan menghasilkan pendapatan hingga ratusan juta Rupiah setiap bulan melalui kanal YouTube pribadinya.

Sumber Harta Kekayaan Azka Corbuzier

Sebagai seorang YouTuber muda yang produktif, kekayaan Azka berasal dari berbagai aktivitas digital. Berdasarkan data tahun 2022, kanal YouTube miliknya mencatat pendapatan bulanan yang mengesankan, mencapai hingga Rp 100 juta. Pendapatan tersebut berasal dari iklan, dengan estimasi penghasilan per video berkisar antara Rp 10,8 juta hingga Rp 172,6 juta, dilansir dari Social Blade. 

Lebih dari itu, Azka tidak hanya mengelola satu, tetapi dua kanal YouTube yang terus bertumbuh dengan basis penggemar yang solid.

 

