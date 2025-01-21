Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

250 Saham Hijau, IHSG Menguat ke 7.207

Dinar Fitra Maghiszha , Jurnalis-Selasa, 21 Januari 2025 |09:34 WIB
250 Saham Hijau, IHSG Menguat ke 7.207 (Foto: Okezone)
JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dibuka menguat pada perdagangan Selasa (21/1/2025). IHSG pagi ini dibuka menguat ke level 7.207,59.
Hingga 09:20, IHSG masih tumbuh 0,50% ke 7.206. Sebanyak 250 saham menguat, 216 melemah, dan 489 lainnya stagnan. Nilai transaksi sebesar Rp2 triliun dengan volume 2,25 miliar saham.

1. Penopang IHSG

Sejumlah indeks pendukung kompak menguat seperti LQ45, JII, IDX30, hingga MNC36 rata-rata di bawah 1%.
Sebagian besar sektor indeks tumbuh, sementara yang turun hanya properti, dan transportasi.

2. Saham Top Gainers

Tiga saham pemimpin top gainers adalah PT Remala Abadi Tbk (DATA) naik 24,90% ke Rp1.530, PT Saraswanti Anugerah Tbk (SAMF) melesat 18,79% ke Rp980, dan PT Pyridam Farma Tbk (PYFA) melejit 17,95% ke Rp276.

3. Saham Top Losers

Sementara emiten pemuncak top losers meliputo pT Utama Radar Tbk (RCCC) jatuh 9,63% ke Rp197, PT Jembo Cable Company Tbk (JECC) turun 9,49% ke Rp715, dan PT Graha Prima Mentari Tbk (GRPM) merosot 9,09% ke Rp70. 
 

(Kurniasih Miftakhul Jannah)

