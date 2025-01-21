Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

100 Pengusaha RI Bidik Bisnis 5 Sektor Ini di India

Feby Novalius , Jurnalis-Selasa, 21 Januari 2025 |18:09 WIB
100 Pengusaha RI Bidik Bisnis 5 Sektor Ini di India
100 Pengusaha RI Bidik Bisnis 5 Sektor Ini di India. (Foto: Okezone.com/Freepik)
JAKARTA - 100 pengusaha nasional akan menghadiri Forum Bisnis (CEO Forum) dan Bussiness Matching Indonesia-India pada 24-28 Januari 2025 di New Delhi, India. Kehadiran pengusaha diharapkan membuka investasi dan pasar perdagangan Indonesia. 

1. Kadin Fokus ke-5 Bidang Usaha

Wakil Ketua Umum Bidang Hubungan Luar Negeri Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Bernardino Moningka Vega mengatakan, kunjungan bisnis itu akan difokuskan pada lima sektor yang dianggap strategis dan tepat. Kelima sektor tersebut adalah agrikultur, pangan, pelayanan kesehatan, clean energy, manufaktur, dan teknologi. 

“Kelima sektor ini memiliki potensi kerja sama yang “impactful” dan ada nilai investasi yang berkelanjutan. Besar harapan kami bahwa hasil CEO Forum tersebut dapat dilaporkan kepada kedua kepala negara sebagai sektor-sektor andalan dunia usaha, baik India maupun Indonesia,” kata Dino Vega, Selasa, (21/1/2025).

2. Tingkatkan Kerjasama dengan India

Dino Vega menambahkan, kunjungan ke India kali ini adalah lanjutan dari kerja sama Kadin Indonesia dan The Confederation of Indian Industry (CII/ Konfederasi Industri India) yang diawali dengan CEO Forum Indonesia-India di Jakarta pada tahun 2018 yang menitikberatkan pada empat sektor, yaitu manufaktur, pertambangan, farmasi dan infrastruktur.

3. Bakal Ada MoU

Wakil Ketua Umum Bidang Infrastruktur Kadin Indonesia Rico Rustombi sekaligus Ketua Delegasi Pengusaha Indonesia di CEO Forum dan Business Matching mengatakan bahwa dalam forum itu akan dilakukan penandatangan kerja sama (MOU) antar-pengusaha kedua negara. 

Selain itu, 100 pengusaha yang tergabung dalam Kadin Indonesia ini juga akan melakukan kunjungan ke beberapa industri terdepan di India di antaranya agrikultur dan rumah sakit, untuk melihat, berdiskusi dan menjajaki peluang kerja sama antara pengusaha Indonesia dan India.

“Kerja sama ini diharapkan dapat meningkatkan nilai perdagangan Indonesia dan India yg sudah ditarget sebesar 50 miliar dolar AS pada tahun 2025 dapat dicapai,“ ujar Rico.

 

