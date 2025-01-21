Advertisement
INSPIRASI BISNIS

Widiyanti Putri Jadi Menteri Terkaya di Kabinet Prabowo, Punya Harta Rp5,4 Triliun

Taufik Fajar , Jurnalis-Selasa, 21 Januari 2025 |23:03 WIB
Widiyanti Putri Jadi Menteri Terkaya di Kabinet Prabowo, Punya Harta Rp5,4 Triliun
Harta Kekayaan Menteri Pariwisata Widiyanti Putri (Foto: Okezone)
JAKARTA - Widiyanti Putri jadi Menteri terkaya di Kabinet Prabowo, punya harta Rp5,4 Triliun. Sebanyak 58 penyelenggara negara baru di era kabinet Merah Putih telah melaporkan harta kekayaan di Laporan Harta Kekayaan Negara (LHKPN). Nilai harta kekayaan tertinggi dari puluhan pejabat baru itu bernilai Rp5,4 triliun.

Penyelenggara negara baru merupakan mereka yang baru dilantik pada di era pemerintahan Prabowo-Gibran. Sementara, penyelenggara negara reguler adalah mereka yang sebelumnya pernah menjabat di era pemerintahan sebelumnya.

1. Harta Kekayaan Rp5,4 Triliun

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan seluruh penyelenggara negara kabinet Merah Putih telah melaporkan LHKPN. KPK menyinggung laporan harta kekayaan tertinggi senilai Rp5,4 triliun.

“Nah yang paling tinggi dari yang reguler (jumlah 65 orang) yang dulu sudah pernah menyampaikan itu Rp2,6 triliun tapi yang baru diangkat itu (nilai harta tertinggi) Rp5,4 triliun,” kata Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan, Selasa (21/1/2025).

2. Menteri Terkaya

Dikutip laman elhkpn.kpk.go.id laporan harta kekayaan tertinggi itu dimiliki oleh Menteri Pariwisata, Widiyanti Putri. Istri pengusaha, Wisnu Wardhana ini melaporkan harta kekayaan senilai Rp5.435.833.014.169.

Putri melaporkan kepemilikan aset tanah dan bangunan senilai Rp152.028.275.000 (Rp152 miliar).  Sementara, laporan kekayan terkait alat transportasi dan mesin yang dilaporkan senilai Rp19.463.000.000 (Rp19 miliar).

Harta kekayaan dengan nilai tertinggi yang dilaporkan yaitu surat berharga yang tercatat senilai Rp5.075.638.855.071 (Rp5 triliun). Dalam laporan yang sama Putri juga tercatat melaporkan harta bergerak lainnya sejumlah Rp43.814.169.039; kas dan setara kas Rp67.168.797.235; dan harta lainnya Rp77.719.917.824.

 

