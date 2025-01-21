Advertisement
HOME FINANCE PROPERTY

36 Rumah Menteri dan 27 Tower ASN di IKN Rampung, Kapan Pindahnya?

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Selasa, 21 Januari 2025 |17:21 WIB
36 Rumah Menteri dan 27 Tower ASN di IKN Rampung, Kapan Pindahnya?
Rumah-rumah menteri di Ibu Kota Nusantara (IKN) segera rampung. (Foto: Okezone.com/PUPR)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengungkapkan bahwa rumah-rumah menteri di Ibu Kota Nusantara (IKN) segera rampung. Begitu juga dengan hunian bagi Aparatur Sipil Negara (ASN). 


1. Ara Temui Prabowo

Hal itu dia sampaikan Ara saat menemui Presiden Prabowo Subianto dalam rapat terbatas di Istana Negara, Jakarta, Selasa (21/1/2025). Salah satu pencapaian yang disoroti adalah rampungnya 36 rumah dinas bagi para menteri.

“Kita kan cukup banyak membangun perumahan ya. Baik TNI-Polri, ASN, buat PSSI juga, sepak bola juga. Rumah buat menteri, rumah jabatan menteri, sudah selesai, 36 sudah selesai,” kata dia kepada wartawan. 

2. Tower ASN Rampung

Selain itu, dia menuturkan sebanyak 27 tower untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) dan sektor pertahanan dan keamanan (Hankam) telah selesai dibangun dan siap untuk diserahterimakan.

Maruarar memastikan pembangunan tambahan 20 tower susulan akan selesai pada akhir tahun 2025.

“Saya selalu bilang kalau boleh ekosistem perumahan itu, baik rumah susun tuh kalau bisa dia campuran. Misalnya ada TNI yang berpangkat rendah, ada guru, ada UMKM yang bertumbuh, ada mungkin dokter-dokter muda,” ungkap Maruarar.

 

