Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE

Soal Kasus SPBU Digital Telkom, Pertamina: Hanya Sebagai Saksi yang Dimintai Keterangan

Fitria Dwi Astuti , Jurnalis-Rabu, 22 Januari 2025 |22:03 WIB
Soal Kasus SPBU Digital Telkom, Pertamina: Hanya Sebagai Saksi yang Dimintai Keterangan
Pertamina Patra Niaga menegaskan, pemanggilan beberapa pekerjanya oleh KPK hanyalah sebagai saksi. (Foto: Dok Istimewa)
A
A
A

Okezone - Beberapa pekerja PT Pertamina Patra Niaga dipanggil oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus dugaan korupsi digitalisasi SPBU yang dikerjakan oleh PT Telkom (Persero) Tbk (TLKM) sebagai pelaksana.

Terkait pemanggilan tersebut, Pertamina Patra Niaga menegaskan, pemanggilan beberapa pekerjanya oleh KPK hanyalah sebagai saksi.

"Sebagai saksi yang dimintai keterangan dan informasi lebih detil  untuk mendukung investigasi yang dilakukan oleh KPK," ujar Heppy Wulansari, Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga.

Lebih lanjut Heppy menyampaikan bahwa Pertamina Patra Niaga sebagai entitas bisnis senantiasa melaksankan operasional bisnisnya dalam koridor GCG (Good Corporate Governance). 

"Pertamina Patra Niaga menghormati proses hukum yang berjalan dengan memenuhi panggilan pihak berwenang,”tutur Heppy.

(Fitria Dwi Astuti )

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/16/3179909//laptop_asus_ai_baterai_awet-NtaT_large.jpg
Rekomendasi Laptop ASUS AI Baterai Awet
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/11/3179904//goto_foto_istimewa-qJ1W_large.jpg
Inspiratif! Anak Pengemudi Ojol Penerima Beasiswa Gojek Siap Wujudkan Cita-cita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/11/3179879//shopee_jagoan_umkm_naik_kelas-KSA5_large.JPG
Satu Menit, 3 Investor, dan 4 Finalis: Babak Paling Menegangkan di Shopee Jagoan UMKM Naik Kelas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/11/3179832//seva_astra_financial-RSrz_large.jpg
Gadai BPKB Mobil Segampang Itu di SEVA! Bisa Tetap Dipakai, Dana Cair Cepat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/11/3179813//investasi_saham_di_ajaib-7TZa_large.jpg
Tips Mulai Investasi Saham Mudah untuk Pemula di Ajaib
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/11/3179803//kpr_di_pinhome-FbKO_large.jpg
Ajukan KPR di Pinhome, Proses Cepat dan Langsung Dapat Rekomendasi Bank
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement