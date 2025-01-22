Harga Tiket Kereta Murah Jadi Daya Tarik Penumpang, Ini Faktanya

JAKARTA - Penumpang mendapatkan harga tiket kereta murah. Hal ini menjadi daya tarik penumpang untuk menggunakan moda transportasi kereta api selama periode liburan Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025 kemarin.



Pengamat transportasi sekaligus Ketua Institut Studi Transportasi Ki Darmaningtyas menyatakan bahwa harga yang murah memang menjadi daya tarik utama kereta api. Dia menekankan bahwa faktor lain seperti efisiensi waktu, kenyamanan, dan keamanan juga turut memengaruhi preferensi masyarakat.



"Dengan kereta api, masyarakat bisa lebih tepat waktu karena tidak terganggu kemacetan. Selain itu, kenyamanan yang ditawarkan, " ujar Darmaningtyas di Jakarta.



1. Alasan Penumpang Pilih Moda Transportasi Kereta



Ketua Bidang Advokasi dan Kemasyarakatan Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat Djoko Setijowarno mengungkapkan beberapa faktor yang membuat kereta api jadi daya tarik penumpang.



"Ya enggak apa-apa, bagus kan udah murah dia mau naik kereta kan? Udah murah, tepat, tepat waktu, nyaman lagi kan?" ucapnya, menyoroti kombinasi faktor harga, efisiensi, dan kenyamanan sebagai daya tarik utama.



2. Penjelasan Menteri BUMN Erick Thohir



Hal ini juga sejalan dengan Menteri Badan Umum Milik Negara (BUMN) Erick Thohir yang mengatakan tidak adanya kenaikan harga tiket untuk kereta api. PT Kereta Api Indonesia (KAI) juga menyediakan kapasitas 3,5 juta kursi yang saat ini sudah terisi 50 persen.



“Tidak ada kenaikan harga tiket baik untuk kereta api maupun kapal laut," tegas Erick.



Erick menyampaikan bahwa kerja sama Kementerian BUMN dan Kemenhub mengikuti arahan Presiden Prabowo Subianto untuk menjaga daya beli masyarakat dengan menurunkan harga tiket pesawat dan menjaga harga tiket kapal serta kereta api tetap stabil saat Natal dan Tahun Baru.



"Alhamdulillah selama dua bulan bekerja sama dengan Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi, hasilnya maksimal. Terima kasih Pak Menhub atas dukungannya," kata Erick.

3. Penumpang Akui Harga Tiket Kereta Murah



Pada masa liburan Natal dan Tahun Baru 2025 lalu, masyarakat menilai harga tiket kereta api PT Kereta Api Indonesia (KAI) cukup terjangkau. Berdasarkan hasil survei Next yang melibatkan 537 responden, mayoritas masyarakat menilai harga tiket selama periode tersebut stabil atau bahkan murah. Terdapat sebanyak 32 persen responden menilai tiketnya murah dan 27,7 persen menganggapnya sangat murah.



Hal ini menggambarkan kepuasan publik terhadap kebijakan harga yang diterapkan KAI. Ditambah dengan kemudahan masyarakat dalam membeli tiket melalui aplikasi daring ataupun loket.



Sebanyak 87 persen responden memilih membeli tiket secara daring melalui aplikasi atau situs resmi KAI Access dan hanya 7 persen yang membeli melalui loket. Kemudahan tersebut dibuktikan dengan 56,2 persen responden merasakan bahwa proses pembelian tiket sangat mudah dan 35 persen menilai prosesnya mudah.





(Dani Jumadil Akhir)