Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Transisi Energi, Pasokan Gas ke Pembangkit Sulawesi dan Maluku Diperkuat

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Rabu, 22 Januari 2025 |21:53 WIB
Transisi Energi, Pasokan Gas ke Pembangkit Sulawesi dan Maluku Diperkuat
Pasokan Gas ke Pembangkit Sulawesi dan Maluku Diperkuat. (Foto: Okezone.com/PLN EPI)
A
A
A

JAKARTA - Peran penggunaan gas dalam transisi energi ditingkatkan. Hal ini ditandai dengan pembentukan joint venture yang dilakukan PT PLN Energi Primer Indonesia (PLN EPI) dengan menggandeng tiga mitra strategis untuk mengembangkan infrastruktur LNG.

Pembentukan joint venture ini ditandai dengan penandatanganan Shareholders Agreement (SHA) antara PLN EPI dan Konsorsium PT AGP Indonesia Utama, PT Suasa Benua Sukses, serta PT KPM Oil & Gas untuk membentuk Special Purpose Company dalam proyek gasifikasi pembangkit listrik klaster Sulawesi Maluku.

1. Penggunaan Energi Gas Gantikan BBM

Direktur Utama PLN EPI, Iwan Agung Firstantara menjelaskan, proyek ini dirancang untuk menggantikan penggunaan BBM menjadi LNG untuk menjawab kebutuhan energi di sektor kelistrikan di Sulawesi dan Maluku yang selama ini sebagian bergantung pada BBM. 

"Proyek ini bukan sekadar membangun infrastruktur LNG, melainkan langkah strategis untuk memperkuat peran gas sebagai energi transisi yang andal, berkelanjutan dan bersumber pada domestik. Dengan sinergi antara PLN EPI dan mitra strategis, kami optimis dapat mendukung percepatan transisi energi sekaligus mendukung ketahanan energi terutama di wilayah Sulawesi dan Maluku," ujar Iwan Agung di Jakarta, Rabu (22/1/2025).

Lebih lanjut, katanya gas tidak hanya menjadi solusi jangka pendek untuk menggantikan bahan bakar minyak dengan emisi yang lebih tinggi, tetapi juga menjadi pendukung utama energi terbarukan. 

"Dengan proyek ini, kami tidak hanya meningkatkan keandalan sistem energi, tetapi juga mempercepat pencapaian Net Zero Emission (NZE) pada tahun 2060," katanya.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/320/3179926//listrik_pln-L1cy_large.jpeg
Digitalisasi Layanan Listrik, Ini Kata YLKI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/320/3179747//listrik-hW9c_large.jpeg
Berakhir 30 Oktober 2025, Ini Syarat dan Rincian Diskon Listrik 50 Persen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/320/3179720//listrik-fiLa_large.jpeg
8.000 Warga Prasejahtera Akhirnya Menikmati Listrik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/320/3179654//listrik_pln-Y0OV_large.jpg
Diskon Listrik 50 Persen PLN, Cara Dapat hingga Jadwalnya di Oktober 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/320/3179640//lng-Mcyd_large.jpg
Ini Hasil Kajian Rantai Pasok LNG di Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/320/3178952//listrik_pln-oynk_large.jpg
4 Fakta Diskon Listrik 50 Persen PLN hingga 30 Oktober 2025
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement