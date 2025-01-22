Advertisement
HOME FINANCE SMART MONEY

Apa yang Terjadi jika Utang Pinjol Tidak Dibayar?

Rayhan Ramdhani , Jurnalis-Rabu, 22 Januari 2025 |01:09 WIB
Apa yang Terjadi jika Utang Pinjol Tidak Dibayar?
Utang Pinjaman Online (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Apa yang terjadi jika utang pinjol tidak dibayar? Pinjaman online (pinjol) menyediakan akses yang cepat terhadap dana, namun ketidakmampuan untuk memenuhi kewajiban pembayaran utang dapat mengakibatkan konsekuensi yang serius. 


Berikut beberapa konsekuensi jika Pinjol tidak dibayar


1. Peningkatan Utang

Ketika seorang peminjam tidak melunasi kewajibannya, maka bunga dan denda keterlambatan akan terus meningkat. 


Bunga pada pinjaman online yang legal dapat mencapai 0,8% per hari, dan denda keterlambatan dapat mencapai 100% dari jumlah pokok pinjaman, hal ini menyebabkan total utang semakin membengkak dan sulit untuk dilunasi.


2. Pendaftaran pada Blacklist SLIK OJK

Peminjam yang gagal dalam pelunasan utang akan dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan akan tercatat dalam daftar hitam SLIK (Sistem Layanan Informasi Keuangan). 


Keberadaan dalam daftar tersebut akan menyulitkan peminjam untuk memperoleh layanan keuangan di masa mendatang, termasuk dalam pengajuan pinjaman baru.

 

