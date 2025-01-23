Advertisement
HOME FINANCE

Bangun SDM, Pertamina Dukung Talenta Olahraga Nasional

Fitria Dwi Astuti , Jurnalis-Kamis, 23 Januari 2025 |21:53 WIB
Bangun SDM, Pertamina Dukung Talenta Olahraga Nasional
PT Pertamina mendukung talenta muda untuk berprestasi di berbagai bidang keilmuan, seni, budaya dan olahraga.  (Foto: Dok Pertamina)
Jakarta,Okezone - Sejalan dengan program Asta Cita Pemerintahan Prabowo – Gibran dalam memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), PT Pertamina (Persero) mendukung talenta muda untuk berprestasi di berbagai bidang, seperti keilmuan, seni, budaya dan olahraga. 

Vice President Corporate Communication PT Pertamina (Persero), Fadjar Djoko Santoso menyatakan, salah satu upaya Pertamina dalam mengembangkan SDM terutama para generasi muda yakni memberikan dukungan pada penghelatan olahraga, terutama yang berdampak signifikan pada pertumbuhan ekonomi dan kemajuan olahraga nasional. 

“Pertamina mendorong generasi muda untuk berprestasi di berbagai bidang, seperti di bidang olahraga terdapat beberapa dukungan Pertamina diantaranya balap mobil, voli, serta basket," tutur Fadjar.

