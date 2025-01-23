Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Pasokan Energi Primer untuk Pembangkit Listrik di 2025, Batu Bara Diprediksi Naik

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Kamis, 23 Januari 2025 |10:29 WIB
Pasokan Energi Primer untuk Pembangkit Listrik di 2025, Batu Bara Diprediksi Naik
Pasokan Energi Primer untuk Pembangkit Listrik di 2025 (Foto: Dokumentasi PLN)
JAKARTA - Kebutuhan listrik di 2025 semakin meningkat, hal ini tentu berdampak pada pasokan energi untuk pembangkit listrik. Pada 2025, Subholding PT PLN Energi Primer Indonesia (PLN EPI) mendukung kebutuhan listrik nasional tetap kokoh dengan dukungan dari Pemerintah, meski menghadapi berbagai tantangan baru dalam pengadaan energi, terutama akibat fluktuasi harga gas, BBM, dan batu bara. 

1. Kebutuhan Batu Bara hingga Gas untuk Pembangkit Listrik Naik

Di 2025, kebutuhan batu bara diperkirakan meningkat seiring dengan naiknya permintaan di sektor kelistrikan. PLN EPI akan terus berkoordinasi dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dalam hal ini Direktorat Jenderal Minerba untuk memastikan pasokan batu bara aman.

"Terkait dengan kebutuhan gas, PLN EPI terus melakukan komunikasi dan koordinasi dengan Kementerian ESDM, yaitu Direktorat Jendral Minyak dan Gas, SKK Migas untuk memastikan alokasi pasokan gas 2025," kata Sekretaris Perusahaan PLN EPI Mamit Setiawan di Jakarta, Kamis (23/1/2025).

2. Kebutuhan Biomassa untuk PLTU Diprediksi Naik

Untuk Biomassa, kebutuhan diproyeksikan meningkat dari 1,64 juta ton pada tahun 2024 menjadi 2 kali lipat tahun ini di 3 juta ton pada tahun 2025 untuk 48 lokasi PLTU.

Bahan baku yang digunakan untuk co-firing sebagian besar bersumber dari limbah kayu, pertanian, dan perkebunan yang selama ini belum dimanfaatkan. Biomassa yang digunakan untuk co-firing bersumber dari sawdust atau serbuk gergaji, woodchip, bonggol jagung, sekam padi, pellet sekam padi, pellet tandan kosong kelapa sawit, dan cangkang sawit.

"Selain itu, PLN EPI juga melakukan pengembangan ekosistem biomassa berbasis pertanian terpadu bersama Kementerian Pertanian. Program tersebut nantinya akan berkontribusi pada keberlanjutan pasokan yang saat ini masih bertumpu sumber biomassa dari limbah," kata Sekretaris Perusahaan PLN EPI Mamit Setiawan.

PLN EPI berkomitmen untuk terus menjaga ketersediaan energi primer demi mendukung program transisi energi dan kebutuhan listrik nasional. Dengan memanfaatkan sumber daya secara optimal dan berkolaborasi erat dengan para pemangku kepentingan, PLN EPI optimis mampu menjawab tantangan pengadaan energi ditahun 2025.

 

