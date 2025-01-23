JAKARTA - PT Kereta Api Indonesia (Persero) mengumumkan Kereta Api Parahyangan kembali beroperasi, menggantikan Kereta Argo Parahyangan. Operasionalnya mulai berlaku 1 Februari 2025. Adapun, rute perjalanannya antara Bandung-Jakarta pulang/pergi (PP).
Vice President Public Relations KAI Anne Purba mengatakan, Kereta Parahyangan melayani kelas ekonomi, eksekutif, dan panoramic. Kereta ini juga melayani sepuluh perjalanan harian dengan waktu tempuh rata-rata sekitar 3 jam.
“KA Argo Parahyangan menjadi KA Parahyangan, seiring rangkaiannya yang terdiri dari kelas eksekutif, ekonomi dan panoramic,” ujar Anne melalui keterangan pers, Kamis (23/1/2025).
Anne menambahkan, tarif Kereta Parahyangan untuk kelas ekonomi yaitu berkisar Rp150.000, kelas eksekutif Rp200.000-Rp250.000, Panoramic Rp450.000. Tarif dapat berubah, namun tetap dalam tarif batas atas (TBA) dan tarif batas bawah (TBB).
1. KA Papandayan (KA 130 ) : Berangkat 06:35 WIB, Tiba 09:42 WIB.
2. KA Parahyangan (KA 132): Berangkat 07:30 WIB, Tiba 10:21 WIB.
3. KA Pangandaran (KA 128): Berangkat 08:30 WIB, Tiba 11:43 WIB.
4. KA Parahyangan (KA 138): Berangkat 09:15 WIB, Tiba 12:18 WIB.
5. KA Parahyangan (KA 136): Berangkat 10:05 WIB, Tiba 13:18 WIB
6. KA Parahyangan (KA 134): Berangkat 18:25 WIB, Tiba 21:20 WIB
7. KA Parahyangan (KA 140): Berangkat 23:05 WIB, Tiba 02:02 WIB
1. KA Serayu (KA 284) : Berangkat 09:30 WIB, Tiba 13:17 WIB
2. KA Cikuray (KA 300) : Berangkat 17:20 WIB, Tiba 21:00 WIB.
3. KA Serayu (KA 288) : Berangkat 19:25 WIB, Tiba 23:26 WIB.