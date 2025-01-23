KA Argo Parahyangan Berhenti Operasi 1 Februari 2025, Ini Daftar Terbaru Kereta Jakarta-Bandung

JAKARTA - PT Kereta Api Indonesia (Persero) mengumumkan Kereta Api Parahyangan kembali beroperasi, menggantikan Kereta Argo Parahyangan. Operasionalnya mulai berlaku 1 Februari 2025. Adapun, rute perjalanannya antara Bandung-Jakarta pulang/pergi (PP).

1. Layanan Kereta Parahyangan

Vice President Public Relations KAI Anne Purba mengatakan, Kereta Parahyangan melayani kelas ekonomi, eksekutif, dan panoramic. Kereta ini juga melayani sepuluh perjalanan harian dengan waktu tempuh rata-rata sekitar 3 jam.

“KA Argo Parahyangan menjadi KA Parahyangan, seiring rangkaiannya yang terdiri dari kelas eksekutif, ekonomi dan panoramic,” ujar Anne melalui keterangan pers, Kamis (23/1/2025).

Anne menambahkan, tarif Kereta Parahyangan untuk kelas ekonomi yaitu berkisar Rp150.000, kelas eksekutif Rp200.000-Rp250.000, Panoramic Rp450.000. Tarif dapat berubah, namun tetap dalam tarif batas atas (TBA) dan tarif batas bawah (TBB).

2. Berikut jadwal perjalanan kereta yang melayani relasi Jakarta – Bandung (PP) terhitung mulai 1 Februari 2025 sebagai berikut :

Rute Gambir (Jakarta) - Bandung:

1. KA Papandayan (KA 130 ) : Berangkat 06:35 WIB, Tiba 09:42 WIB.

2. KA Parahyangan (KA 132): Berangkat 07:30 WIB, Tiba 10:21 WIB.

3. KA Pangandaran (KA 128): Berangkat 08:30 WIB, Tiba 11:43 WIB.

4. KA Parahyangan (KA 138): Berangkat 09:15 WIB, Tiba 12:18 WIB.

5. KA Parahyangan (KA 136): Berangkat 10:05 WIB, Tiba 13:18 WIB

6. KA Parahyangan (KA 134): Berangkat 18:25 WIB, Tiba 21:20 WIB

7. KA Parahyangan (KA 140): Berangkat 23:05 WIB, Tiba 02:02 WIB

Rute Pasar Senen (Jakarta) – Kiaracondong (Bandung)

1. KA Serayu (KA 284) : Berangkat 09:30 WIB, Tiba 13:17 WIB

2. KA Cikuray (KA 300) : Berangkat 17:20 WIB, Tiba 21:00 WIB.

3. KA Serayu (KA 288) : Berangkat 19:25 WIB, Tiba 23:26 WIB.