HOME FINANCE HOT ISSUE

Perjalanan KA Argo Parahyangan Dikurangi, Kenapa?

Asla Lupanda , Jurnalis-Jum'at, 02 Februari 2024 |04:33 WIB
Perjalanan KA Argo Parahyangan Dikurangi, Kenapa?
Kereta Api. (Foto: KAI)
A
A
A

JAKARTA - Pengurangan perjalanan kereta api Argo Parahyangan menjadi lebih singkat dari 14 perjalanan menjadi 6 perjalanan sejak awal 2024. Adapun hal ini diisukan untuk mengalihkan penumpang ke Kereta Cepat Whoosh.

Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga membantah pernyataan tersebut. Menurutnya, hal itu tidak ada kaitan antara Kereta Cepat Whoosh dan berkurangnya perjalanan kereta api Argo Parahyangan rute Stasiun Gambir-Bandung. Meski, kereta cepat tengah mengalami penurunan jumlah penumpang.

KA Argo Parahyangan bukanlah saingan dari Kereta Cepat Whoosh, sehingga tak ada hubungan antara keduanya perihal pengurangan jadwal perjalanan yang dimaksud.

"Kan bukan lawannya. (Sama-sama ke Bandung) tapi Kereta Cepat kan lawannya bukan KA Parahyangan. Nggak ada kaitannya," ujarnya saat ditemui di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta.

Arya menegaskan bahwa kereta cepat pada dasarnya bersaing dengan pesawat. Kondisi ini yang terjadi di banyak negara maju. Dengan begitu, Kereta Cepat Whoosh tak bisa disandingkan dengan jenis kereta api lainnya.

1 2
