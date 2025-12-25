Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Volume Angkutan Barang Diprediksi Naik hingga 40% Jelang Akhir Tahun

Taufik Fajar , Jurnalis-Kamis, 25 Desember 2025 |20:37 WIB
Volume Angkutan Barang Diprediksi Naik hingga 40% Jelang Akhir Tahun
Kereta Logistik (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - PT Kereta Api Logistik mencatat peningkatan kinerja paling signifikan pada Triwulan IV 2025. Memasuki periode tersebut, pertumbuhan volume angkutan bulanan berada pada kisaran 30–40% dibandingkan bulan-bulan sebelumnya. 

Secara khusus, pada Oktober dan November 2025, volume angkutan telah menembus angka di atas 33 ribu ton per bulan, didorong oleh meningkatnya kebutuhan distribusi menjelang akhir tahun.

Kalog mengoptimalkan layanan KA Kontainer Reefer sebagai solusi distribusi produk perishable dan segar dalam menghadapi peningkatan kebutuhan masyarakat pada periode Natal dan Tahun Baru (Nataru).

Optimalisasi ini sejalan dengan tren pertumbuhan positif layanan logistik berbasis kereta api yang terus menunjukkan peningkatan signifikan sepanjang tahun 2025.

1. Angkutan logistik periode Nataru

Direktur Pengembangan Usaha KAI Logistik Aniek Dwi Deviyanti mengungkapkan, periode Natal dan Tahun Baru merupakan momen strategis bagi sektor logistik, khususnya dalam menjaga kelancaran distribusi produk perishable. 

"Layanan KA Kontainer Reefer menjadi elemen penting untuk memastikan rantai pasok tetap terjaga di tengah lonjakan permintaan dan tantangan distribusi di akhir tahun,” katanya.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
