HOME FINANCE HOT ISSUE

Menteri PU Cium Skandal Penilaian Standar Jalan Tol

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Kamis, 23 Januari 2025 |21:46 WIB
Menteri PU Cium Skandal Penilaian Standar Jalan Tol
Jalan Tol RI (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo mengaku saat ini ada masalah terkait penilaian Standar Pelayanan Minimum (SPM) dengan kualitas jalan tol di lapangan. 


1.    Standar Kualitas


Dody menyebut, terkadang hasil penilaian SPM yang diterbitkan oleh tim Auditor tidak sesuai dengan standar kualitas layanan. Pemenuhan SPM ini menjadi syarat awal untuk Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) mendapatkan restu Kementerian PU mendapatkan kenaikan tarif.


"Sebetulnya yang jadi masalah utama kan antara SPM yang dikeluarkan oleh auditor dengan fisiknya kan tidak klop (berbeda)," kata Dody saat ditemui di Kompleks DPR RI, Kamis (23/1/2025).


2.    Evaluasi Penilain SPM


Sebagai upaya perbaikan, Dody menjelaskan pihaknya akan mengevaluasi mekanisme penilaian SPM. Rencananya akan ditambah pengawas untuk mengecek hasil penilaian auditor atas pemenuhan SPM jalan tol, dengan kualitas layanan yang diberikan di lapangan. 


"SPM harus ada perubahan. Sebenarnya perlu kita omongin lebih detail lagi. Ini kita tinggal kasih saringan di tengah (antara tim auditor dengan BUJT), supaya hasil SPM dan fisiknya nanti sesuai," tambahnya.

 

