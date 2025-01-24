Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Buruan Klik! Link Saldo DANA Kaget Rp125.000 Hari Ini

Iqbal Widiarko , Jurnalis-Jum'at, 24 Januari 2025 |00:38 WIB
Buruan Klik! Link Saldo DANA Kaget Rp125.000 Hari Ini
Klaim Saldo DANA (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Buruan klik link klaim saldo DANA kaget Rp125.000 hari ini. DANA kaget menjadi fitur di aplikasi DANA yang memungkinkan pengguna berbagi saldo dengan praktis. Anda bisa menemukan link tersebut di grup media sosial seperti Facebook, Telegram, atau WhatsApp yang kerap membagikan secara cuma-cuma.

Selain itu, Anda juga bisa menemukannya di forum diskusi online seperti Kaskus atau Reddit, di mana pengguna kerap berbagi pengalaman dan link terbaru. Atau bahkan lewat event dan promo resmi dari DANA yang biasanya diumumkan melalui aplikasi atau website resminya.

Dilansir dari berbagai sumber pada Kamis (23/1/2025), Okezone telah merangkum klik link klaim saldo DANA kaget, sebagai berikut.

1. Langkah-langkah Mencari Link DANA Kaget


Pastikan Anda Memiliki Akun DANA
Jika belum memiliki akun, unduh aplikasi DANA dari Google Play Store atau App Store.
Daftar dengan mengikuti petunjuk di aplikasi.
Temukan Link DANA Kaget
Pantau grup WhatsApp, Telegram, Facebook, atau Instagram.
Link DANA Kaget biasanya dibagikan oleh pengguna lain di platform tersebut.
Klik dan Klaim Saldo
Setelah menemukan link, segera klik sebelum kuota habis.
Jika saldo masih tersedia, saldo akan langsung masuk ke akun DANA Anda.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
