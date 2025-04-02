Klik Link DANA Kaget hingga Rp155.000 Terbaru Bulan April 2025, Yuk Cek Sekarang

Klik Link DANA Kaget hingga Rp155.000 Terbaru Bulan April 2025, Yuk Cek Sekarang (Foto: Okezone)

JAKARTA - Link DANA Kaget hingga Rp155.000 menarik diketahui. DANA Kaget menjadi promo kejutan dari aplikasi dompet digital DANA yang memberikan cashback, diskon, atau hadiah langsung secara acak kepada pengguna.

Promo ini biasanya muncul tanpa pemberitahuan sebelumnya dan memiliki nominal bervariasi. Kuotanya terbatas dan biasanya habis dalam hitungan menit/jam. DANA Kaget juga tidak bisa diprediksi karena promo benar-benar acak dan berbeda tiap pengguna.

Dilansir dari berbagai sumber pada Rabu (2/4/2025), Okezone telah merangkum link DANA Kaget hingga Rp155.000, sebagai berikut.

1. Link DANA Kaget Hingga Rp155.000

DANA KAGET TERBARU

https://link.dana.id/danakaget?c=sc76alcpa&r=bUnMHW&orderId=20250401101214549815010300166180915966657

2. Cara Klaim Link DANA Kaget

- Langkah pertama adalah dengan mengupgrade ke DANA Premium.

- Aplikasi DANA telah diunduh dan terinstal di smartphone Anda.

- Klik Link DANA Kaget yang telah disediakan.

- Login ke Akun DANA menggunakan nomor yang terdaftar.

- Jika beruntung, saldo akan langsung masuk ke akun DANA Anda.

- Gunakan saldo tersebut untuk berbagai transaksi sesuai kebutuhan.

(Kurniasih Miftakhul Jannah)