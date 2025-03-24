Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE SMART MONEY

Klik Link DANA Kaget hingga Rp450.000 Terbaru Hari Ini, Yuk Cek Sekarang!

Iqbal Widiarko , Jurnalis-Senin, 24 Maret 2025 |22:13 WIB
Klik Link DANA Kaget hingga Rp450.000 Terbaru Hari Ini, Yuk Cek Sekarang!
Klik Link DANA Kaget hingga Rp450.000 Terbaru Hari Ini, Yuk Cek Sekarang! (Foto: Okezone.com/Freepik)
A
A
A

JAKARTA  - Link DANA kaget hari ini hingga Rp450.000 terbaru hari ini. Setelah berhasil mengklaim, saldo Rp450 ribu dapat dipakai untuk berbagai kebutuhan layaknya membayar tagihan listrik, air, atau internet. Supaya dapat mengambil saldo DANA gratis, Anda harus memastikan akun DANA telah terverifikasi premium.

Walaupun DANA Kaget menyuguhkan kesempatan untuk memperoleh saldo gratis, pengguna harus tetap waspada terhadap potensi penipuan. Hindari memberikan informasi pribadi atau melakukan transfer uang sebagai syarat untuk meraih DANA Kaget.

Dilansir dari berbagai sumber pada Senin (24/3/2025), Okezone telah merangkum link DANA kaget hari ini, sebagai berikut.

Link DANA Kaget Hari Ini

LINK DANA TERBARU

Cara Klaim Saldo DANA Gratis

Langkah pertama adalah dengan mengunduh aplikasi DANA di PlayStore atau AppStore.
Daftar dan login menggunakan nomor HP aktif.
Klik salah satu link DANA Kaget yang tersedia di bawah.
Ketuk amplop digital yang muncul di layar.
Saldo langsung masuk ke akun.

(Feby Novalius)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/21/320/3191174//tips_keuangan-r51D_large.jpg
Mau Tambah Penghasilan? Coba Cara-Cara Online Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/21/320/3191091//aplikasi-f0sK_large.jpg
Cara Tambah Penghasilan Tanpa Modal, Cuma Baca, Klik dan Main Aplikasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/320/3181222//aplikasi-FXM9_large.jpg
5 Cara Mudah dan Aman Dapat Uang dari Shopee
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/27/57/3150760//ilustrasi-v258_large.jpg
Mau Cuan Sambil Rebahan? Ini 5 Aplikasi Game Penghasil Uang Terbaru Juni 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/05/320/3144833//rupiah-pVCR_large.jpg
Cara Legal dan Aman Mendapatkan Uang Rp500.000 per Hari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/30/455/3143137//rupiah-IPH3_large.jpeg
6 Game Penghasil Uang Tanpa Deposit Terbaru Hari Ini
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement