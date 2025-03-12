Advertisement
HOME FINANCE SMART MONEY

Link dan Cara Klaim DANA Kaget hingga Rp190.000 Terbaru Hari Ini

Iqbal Widiarko , Jurnalis-Rabu, 12 Maret 2025 |00:07 WIB
Link dan Cara Klaim DANA Kaget hingga Rp190.000 Terbaru Hari Ini
Link dan Cara Klaim DANA Kaget hingga Rp190.000 Terbaru Hari Ini (Foto: Freepik)
JAKARTA - Link dan cara klaim DANA Kaget hingga Rp190.000 menarik diketahui. DANA Kaget menjadi fitur di aplikasi DANA yang berupa tautan berhadiah. Tautan ini rata-rata tersebar luas di media sosial dan dapat diakses oleh siapa saja.

Dalam tautan tersebut, tersedia berbagai nominal saldo gratis yang dapat diklaim oleh pengguna. Pengguna hanya perlu mengikuti beberapa langkah untuk mengklaim saldo tersebut. Akses tautannya berlaku selama 24 jam, namun apabila saldo telah habis diklaim, tautan dapat hangus lebih cepat.

Dilansir dari berbagai sumber pada Selasa (11/3/2025), Okezone telah merangkum link dan cara klaim DANA kaget hingga Rp190.000, sebagai berikut.

1. Link dan Cara Klaim DANA Kaget Hingga Rp190.000

- Langkah pertama adalah dengan memastikan Anda sudah mengunduh dan mendaftar di aplikasi DANA.
- Jika belum, segera download melalui Google Play Store atau App Store.
Setelah masuk, cari dan pilih menu DANA Kaget yang biasanya terletak di halaman utama aplikasi. 
- Ikuti langkah-langkah yang tertera di layar.

Biasanya, Anda akan diminta untuk melakukan beberapa aktivitas sederhana seperti mengisi survei atau membagikan tautan ke teman.
Pastikan akun DANA Anda terverifikasi agar dapat menerima uang digital dengan cepat.

Jika sudah terverifikasi, uang Rp190.000 akan langsung masuk ke saldo.
Setelah klaim berhasil, cek saldo DANA Anda untuk memastikan uang tersebut sudah ditambahkan.

 

