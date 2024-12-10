Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Klik di Sini Link DANA Kaget Langsung Cair hingga Rp250.000 Hanya Hari Ini

Iqbal Widiarko , Jurnalis-Selasa, 10 Desember 2024 |23:02 WIB
Klik di Sini Link DANA Kaget Langsung Cair hingga Rp250.000 Hanya Hari Ini
Klik di Sini Link DANA Kaget Langsung hingga Rp250.000 Hanya Hari Ini. (Foto: okezone.com)
A
A
A

JAKARTA - Klik di sini link DANA kaget langsung cair hingga Rp250.000 hanya hari ini. Fitur DANA Kaget yang digunakan pengguna untuk berbagi saldo bisa dimanfaatkan.

Lewat fitur DANA Kaget Rp250.000 ini, memungkinkan Anda mendapat tambahan saldo dengan mudah dan praktis.

Apabila telah mempunyai aplikasi DANA, Anda hanya perlu upgrade ke DANA premium karena hanya dengan fitur DANA premium Anda bisa menggunakan fitur DANA Kaget. Gunakan e-KTP fisik dan pastikan belum pernah digunakan untuk DANA premium, sebab satu e-KTP hanya berlaku untuk satu akun.

Dilansir dari berbagai sumber pada Selasa (10/12/2024), Okezone telah merangkum link DANA kaget langsung cair, sebagai berikut.

Cara Bikin Akun e-Wallet DANA

Langkah pertama adalah dengan mengunduh aplikasi DANA.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
