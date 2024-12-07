Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Klaim Dana Kaget hingga Rp270.000 Hari Ini, Langsung Masuk Rekening

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Sabtu, 07 Desember 2024 |17:45 WIB
Klaim Dana Kaget hingga Rp270.000 Hari Ini, Langsung Masuk Rekening
Cara klaim saldo DANA Kaget (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Klaim DANA Kaget hingga Rp270.000 hari ini. Hanya dengan mengklik link, saldo DANA akan langsung masuk ke rekening.

DANA Kaget memang menjadi fitur yang sangat menarik untuk bisa mendapatkan saldo DANA secara cuma-cuma . Sebab, dengan bermodalkan link yang didapat, anda akan bisa mendapat uang ratusan ribu hingga Rp270.000 dari pengguna lain.

Fitur ini umumnya digunakan oleh para pengguna DANA Premium untuk membagikan saldo miliknya. Mereka akan mengatur berapa nominal saldo yang ingin dibagikan dan berapa jumlah pengguna yang bisa mengklaimnya.

Sebagai informasi, DANA Kaget ini hanya bisa diklaim oleh 2-200 pengguna saja sesuai dengan seberapa banyak jumlah pengguna yang diatur untuk mengklaimnya. Akan tetapi, setiap link DANA Kaget hanya bisa diklaim dalam kurun waktu 24 jam saja.

Dengan kata lain, semua orang yang memiliki link DANA Kaget belum tentu akan mendapatkan saldonya. Sebab, hanya pengguna tercepat yang akan bisa mendapatkannya. Apabila kuota penerima sudah habis, maka link akan otomatis kadaluarsa dan tidak akan ada yang bisa klaim lagi.

Untuk bisa mendapatkan saldo DANA dari fitur DANA Kaget, terlebih dahulu pengguna harus memiliki link klaimnya. Link ini bisa didapat dari berbagai tempat mulai dari sosial media, grup komunitas, hingga portal berita seperti Okezone.

Namun perlu dipastikan bahwa link yang didapat merupakan link asli dan bukan penipuan. Sebab, link-link penipuan dapat beresiko menjadi serangan malware, scam, dan penipuan yang tentu merugikan.

Oleh karena itu, daripada bingung mencari link klaim DANA Kaget yang benar, anda dapat menggunakan link berikut ini https://link.dana.id/kaget?c=saqk36cj9&r=khPcxm

