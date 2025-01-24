Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Terungkap! Pagar Laut Ada di Mana-Mana, KKP Tangani 196 Kasus

Feby Novalius , Jurnalis-Jum'at, 24 Januari 2025 |07:29 WIB
Terungkap! Pagar Laut Ada di Mana-Mana, KKP Tangani 196 Kasus
Kasus pagar laut ternyata ada di mana-mana. (Foto: Okezone.com/MPI)
A
A
A

JAKARTA - Kasus pagar laut ternyata ada di mana-mana. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sedang menangani 196 kasus serupa pagar laut seperti di Tangera, Bekasi dan daerah lainnya. 

1. 196 Kasus Pagar Laut

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengungkapkan, pihaknya sudah menangani 196 kasus ruang laut, serupa dengan pemagaran laut seperti yang terjadi di perairan Tangerang, Banten.

"Perlu diketahui sudah 196 kasus sebenarnya, tapi kan selama ini tidak terekspos oleh media," kata Trenggono, dikutip dari Antara, Jumat (24/1/2025).

2. Pagar Laut di Luar Pulau Jawa 


Selain di Tangerang Banten, yang saat ini menjadi perhatian publik.  Masalah serupa juga sebelumnya sudah ditangani oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) di Batam, Sidoarjo, Surabaya, termasuk di Bekasi.

Terbaru, KKP mengirimkan tim untuk melakukan pengecekan terkait adanya dugaan kepemilikan Sertifikat Hak Milik (SHM) di atas perairan Kabupaten Sumenep, Jawa Timur.

"Jadi sebenarnya kan begini, hikmahnya ya, tadi saya sudah sampaikan kepada Ibu Ketua (Komisi IV DPR RI), kepada Pimpinan Komisi IV dan semua anggota DPR Komisi IV, hikmahnya adalah sekarang (banyak yang) peduli kepada laut," ucap Trenggono.

"Selama ini terus terang, kita berjuang, tapi laut kan seperti dipunggungin, ya saya merasa bersyukur saja sebenarnya," tambah Trenggono.

3. Tindakan Tegas KKP 

Dia menegaskan bahwa ketika pihaknya menemukan atau mendapat laporan mengenai aadanya indikasi pelanggaran ruang laut, pihaknya langsung bertindak.

"Jadi begitu itu terjadi kita langsung bertindak. Seperti yang kami janjikan kepada Komisi IV DPR RI, kita akan secepat mungkin untuk mengungkap sesuai dengan kewenangan kita," terang Trenggono.

Trenggono menambahkan, dalam penanganan kasus-kasus tersebut, pihaknya berfokus pada aspek administratif sesuai kewenangan kementerian tersebut.

 

1 2
